Eysölden: Losverkauf hilft kranken Kindern

Als Preis winkt ein Motorradhelm — Erlös kommt dem „Herzpflaster“ zugute - vor 1 Stunde

EYSÖLDEN - In einer gemeinsamen Aktion des 19-jährigen Gabriel Noderer vom Team Noderer Racing aus Eysölden und des Magdeburger Helm-Herstellers Schuberth hat ein Losverkauf begonnen, als dessen Schirmherr Landrat Herbert Eckstein gewonnen werden konnte. Den gesamten Erlös wird der gemeinnützige Verein „Herzpflaster“ mit Sitz in Roth erhalten, den Thorsten Prennig aus Roth 2013 gegründet hat, um Kinder mit Herzerkrankungen und deren Eltern zu unterstützen.

Unser Foto zeigt Motorrad-Rennsportler Gabriel Noderer, den Gründer von „Herzpflaster“ Thorsten Prennig mit dem vierjährigen Finn, Schirmherr Landrat Herbert Eckstein und Marcus Herter aus Abenberg, Mechaniker im Team Noderer Racing. © Foto: Eva Schultheiß



Unser Foto zeigt Motorrad-Rennsportler Gabriel Noderer, den Gründer von „Herzpflaster“ Thorsten Prennig mit dem vierjährigen Finn, Schirmherr Landrat Herbert Eckstein und Marcus Herter aus Abenberg, Mechaniker im Team Noderer Racing. Foto: Foto: Eva Schultheiß



Sein Ziel ist, die nötigen Klinikaufenthalte für Kind und Eltern möglichst angenehm zu gestalten und so die medizinische Versorgung zu ergänzen. Auslöser war, dass Prennigs Sohn Finn wegen einer Herzerkrankung immer wieder im Krankenhaus sein muss. Der Verein verbessert unter anderem die kindgerechte Ausstattung der Kliniken und sorgt beispielsweise dafür, dass die Kinder statt von einheitlich weißen Tellern von buntem Kindergeschirr essen können.

Die Idee zu dieser Verlosung hatte Gabriel Noderer, der vom Hersteller seines beim Motorrad-Rennsport getragenen Helms für diese Aktion kostenlos einen Helm bekam. Mit dem gleichen Helm-Modell ist Gabriel Noderer bei seiner Teilnahme am European Junior Cup auf den Rennstrecken in ganz Europa unterwegs. Seit acht Jahren betreibt er mit seinem Team erfolgreich Motorrad-Rennsport und schaffte heuer den Sprung in die europäische Ebene.

Die Verlosung des Helms im Wert von 749 Euro läuft noch bis zum 16. Okober. Mindestalter für die Teilnahme ist 18 Jahre. Gegen eine Mindestspende von fünf Euro kann man Lose vor Ort erwerben bei Motorsport Noderer, Bäckerei Schmidtkunz, Raiffeisenbank und Tankstelle Dinkelmeier in Eysölden, Kfz-Schilpp in Selingstadt, Naturkost-Noderer und Zweirad-Häckl in Hilpoltstein sowie beim Reifenhandel Uwe Egert in Abenberg. Oder man überweist mindestens fünf Euro auf das Konto der Raiffeisenbank Greding-Thalmässing IBAN DE 28 76 069 420 044 461 100 mit dem Stichwort „Helm“ und den Kontaktdaten.

Die Gewinner oder Gewinnerin werden telefonisch oder per Post informiert.

evs