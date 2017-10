Falsche Polizisten rufen in Hilpoltstein an

Zumeist wird von Callcentern aus dem Ausland agiert - vor 1 Stunde

HILPOLTSTEIN - Die Polizei warnt vor Betrügern, die sich als Polizisten ausgeben und Fragen nach den Vermögensverhältnissen stellen. Zuletzt wurde eine 71-jährige Renterin aus Hilpoltstein mehrere Tage lang von einem vermeintlichen Polizisten angerufen.

In den vergangenen Tagen hätten sich Anrufe bei älteren Bürgern gehäuft, heißt es in einer Presseinformation. Zuletzt wurde eine 71-jährige Rentnerin aus Hilpoltstein mehrere Tage lang von einem vermeintlichen Polizisten angerufen. Zum Glück kam es zu keiner Geldforderung.

Die Polizei warnt deshalb nochmals vor dieser Masche. Es handelt sich um ein bundesweites Kriminalitätsphänomen, bei dem Trickbetrüger die Notrufnummer 110 mit der jeweiligen Ortsvorwahl verwenden. Die Täter agieren zumeist von Callcentern aus dem Ausland.

Anrufe im ersten Halbjahr 2017 um knap 300 Prozent gestiegen

Den Geschädigten wird am Telefon vorgetäuscht, die Polizei sei bei Ermittlungen auf deren Namen gestoßen und befürchtet, dass bei ihnen ein Einbruch geplant sei. Die Opfer werden über ihre Vermögensverhältnisse ausgefragt und aufgefordert, Wertsachen wie Schmuck und Bargeld in die sichere Verwahrung der Polizei zu geben. In vielen Fällen direkt an eine Person an der Haustür.

Die Anrufe durch falsche Polizeibeamte haben in Mittelfranken laut Polizei im ersten Halbjahr 2017, im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2016, um knapp 300 Prozent zugenommen. Die Dunkelziffer ist sogar noch höher. Das Polizeipräsidium Mittelfranken hat eine achtköpfige Ermittlungskommission errichtet. Betroffene werden gebeten, bei Anrufen unter der Nummer 110 misstrauisch zu sein und im Zweifelsfall bei der nächsten Polizeidienststelle anzurufen.

