Falsche Polizisten rufen Rother an

Polizeiinspektion warnt vor neuer Betrugsmasche - Verhaltenstipps - vor 22 Minuten

ROTH - In den vergangenen Tagen registrierte die Rother Polizei ein erhöhtes Auftreten falscher Polizeibeamter. Die Gauner verwendeten dazu auch real existierende Telefonnummern der Polizeidienststelle.

Wer von der "110" angerufen wird, sollte misstrauisch werden. Oft täuschen Betrüger die Nummer der Polizei vor. © Symbolfoto: Sophia Weimer/dpa



Bei den Geschädigten riefen die noch Unbekannten an und gaben sich als Polizeibeamte der Polizeiinspektion Roth aus. Durch geschickte Gesprächsführung versuchten die Täter, Geld durch Abholung oder Überweisung, zu erlangen. Mindestens drei Fälle wurden der Polizei bekannt. Glücklicherweise blieb es nur bei versuchten Betrügen.

Dabei gingen die Täter nicht nur mit dem sogenannten Call-ID-Spoofing vor, sondern gaben sich auch als Oberstaatsanwalt und Bankangestellte aus und drohten mit Strafen und Kontosperrungen.

Als Call ID Spoofing bezeichnet man die Methode, mit der Anrufe unter einer für den Angerufenen vorgetäuschten Nummer geführt werden können. Dabei wird bei einer Rufnummernanzeige des angerufenen Telefons anstatt der Originalrufnummer des Anrufers eine in der Regel frei wählbare Identifikationsinformation — etwa die Nummer des Polizeinotrufs 110, aber auch die Amtsleitung der Polizeidienststelle — angezeigt. Hierdurch wird es möglich, die wahre Identität des Anrufers beim Angerufenen zu verschleiern.

Tipps von der Polizei

Um künftig Vermögensnachteile für den Bürger zu vermeiden, gibt die Polizei deshalb folgende Verhaltenstipps:

1. Achten Sie beim Gespräch auf die Nummer, die am Telefon angezeigt wird und notieren Sie diese.

2. Seien Sie sehr misstrauisch gegenüber dem Anrufer.

3. Sollten Sie von der Richtigkeit des Anrufes überzeugt sein, fragen Sie nach der genauen Amtsbezeichnung, den Namen und der Dienststelle des Anrufers. Echte Polizei- oder Kriminalbeamte werden dieser Bitte gerne nachkommen.

4. Kündigen Sie einen Rückruf an.

5. Suchen Sie sich dazu die Telefonnummer der vom Anrufer angegeben Polizeidienststelle selbst heraus.

6. Lassen Sie sich gegebenenfalls über die Vermittlung der Polizei — in Nürnberg ist dies die (09 11) 21 12-0, in Roth die (0 91 71) 97 44-0, in Hilpoltstein die (0 91 74) 47 89-0, in Schwabach die (0 91 22) 9 27-0 — mit dem mutmaßlichen Anrufer verbinden.

7. Sollten Sie trotz des sicheren Auftretens des Anrufers Zweifel an der Identität seiner Person haben, beenden Sie das Gespräch.

8. Verständigen Sie danach umgehend Ihre zuständige Polizeidienststelle oder den Polizeinotruf 110.

9. Geben Sie keinesfalls Geld oder Wertgegenstände heraus.

Die Polizei rät zudem Personen, die trotz aller Vorsicht bereits Opfer dieser Masche geworden sind, sich zu melden: „Scheuen Sie sich nicht, Anzeige zu erstatten.“ Die Betroffenen sollten zudem nicht das Anruferprotokoll ihres Telefons löschen.

