Familien-Erlebnis-Rallye im Landkreis Roth

Am Sonntag mit Kind, Kegel und Zweirad auf Punktejagd — Start in Hilpoltstein - vor 42 Minuten

LANDKREIS ROTH - Am Sonntag, 8. Juli, steht die 19. Auflage der beliebten Familien-Erlebnis-Rallye auf dem Programm. Start- und Zielpunkt ist in diesem Jahr am Gymnasium Hilpoltstein.

Bei der Familien-Erlebnis-Rallye des Landkreises Roth am kommenden Sonntag warten auf die Teilnehmer wieder zahlreiche Aufgaben. Unser Bild entstand bei einer der früheren derartigen Veranstaltungen. © Landratsamt



Spaß, Bewegung und viel frische Luft stehen im Mittelpunkt dieses Familienabenteuers. Es geht nicht um Geschwindigkeit, sondern um einen erlebnisreichen Tag auf dem Fahrrad rund um den Rothsee. Die Strecke ist etwa 30 Kilometer lang, durch (erlaubte) Abkürzungen ist aber auch eine Tour von rund 25 Kilometern möglich. Wichtig: Bei beiden Streckenführungen werden alle Spielstationen erreicht – also gleiche Gewinnchancen für alle.

Die Teams können zwischen neun und 10.30 Uhr starten. Alle Teams erhalten mit der Startgebühr von fünf Euro pro Team (mit Ferienpass ermäßigt auf drei Euro) eine Fahrradlenker-Kühltasche.

Spannend wird es, wenn Landrat Herbert Eckstein gegen 16 Uhr die Teams bekanntgeben wird, die die meisten Punkte gesammelt haben. Auf sie warten Pokale und tolle Preise. Eine Anmeldung ist nicht notwendig – einfach das schöne Sommerwetter für eine Radl-Tour nutzen und am 8. Juli mit durchstarten.

Infos im Landratsamt Roth unter Telefon (0 91 71) 81-13 47, oder per E-Mail an michaela.endres@landratsamt-roth.de