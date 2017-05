Farberkennungsgerät hilft Blinden bei der Kleiderwahl

ROTH - Ein kleines Jubiläum im Rother Gesundheitszentrum 1: Dort fand der zehnte Aktionstag "Wenn die Augen schwächer werden" statt – aus organisatorischen Gründen erstmals im Frühling – nicht im Herbst wie die vergangenen Aktionstage. Wie immer gab es dabei für blinde und sehbehinderte Menschen jede Menge Tipps und Tricks für ihren Alltag. Schwerpunktmäßig drehte sich heuer alles um Kleidung, Wäsche und Textilien, aber natürlich war das noch lange nicht alles.

Wenn die Augen schwächer werden, sind Betroffene um jede Hilfe dankbar. Auf dem Markt gibt es viele praktische Geräte, beim Aktionstag im Gesundheitszentrum wurden sie präsentiert. Foto: Foto: Tschapka



"Auf Wiedersehen" sagte die sprechende Küchenwaage artig, nachdem sie die genaue Grammzahl des Gewichts bekannt gegeben hatte, das testweise in ihr Platz fand. Zugegeben, diese Höflichkeit ist nur eine Spielerei, aber ihre eigentliche Funktion, die akustische Ansage des Gewichts, macht das Kochen für Blinde und Sehbehinderte wesentlich leichter.

Auch die sogenannte "Kochblume", ein blütenförmiger Plastikdeckel, welches das Überkochen verhindert, präsentiert der Landratsamt-Auszubildende Moritz Metzger den Interessierten. Er hat sich wie seine Azubi-Kolleginnen im Vorfeld schlau gemacht über die vielen nützlichen Utensilien, die nicht nur für Blinde und Sehbehinderte, sondern auch für Sehende sehr praktisch sind. "Eigentlich war Essen und Trinken ja im vergangenen Jahr Thema, aber das ist so wichtig, dass es immer aktuell bleibt", meint Elfriede Meyer, die Blinden- und Sehbehindertenberaterin für den Landkreis Roth. Sie ist die Hauptorganisatorin des Aktionstages, an dem sich wie immer auch der Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund (BBSB) beteiligt. Die meisten der ausgestellten Artikel stammen aus ihrem Besitz. Bücher und Kalender in Blindenschrift, großformatige Spielkarten oder ein Farbmemory, aber auch jede Menge Dinge, die sich um das diesjährige Thema Kleidung und Wäsche drehen.

Zum Beispiel das Farberkennungsgerät, ein nützliches Utensil, damit bei der morgendlichen Kleiderwahl keine farblichen Modesünden entstehen können. So ein Gerät ist ab 200 Euro zu haben. "Früher haben sich Blinde zu helfen gewusst, indem sie verschieden geformte Knopfe je nach Farbe in ihre Kleidung genäht haben", erinnert sich Meyer. Aber vor allem ist beim Kleiderkauf eine ehrliche und gute Beratung durch Fachkräfte wichtig, "und man sollte am besten in Begleitung einer vertrauten Person shoppen gehen, die etwas von Mode versteht", findet die Blindenberaterin.

Im Auftrag des BBSB beteiligte sich am diesjährigen Blindenaktionstag auch ein Fürther Optikergeschäft, an dessen Stand man Lupen, Bildschirmlesegeräte und sogar eine Brille mit Kamera und integrierter Gesichtserkennung ausprobieren konnte, die außerdem ihrem Träger auch zum Beispiel eine Zeitungsseite vorlesen kann. Für dieses Spezialgerät muss man dann aber schon über 4000 Euro hinblättern.

