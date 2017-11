Fasching: In Roth regiert ein hörbehindertes Prinzenpaar

ROTH - Ein ganz besonderes Ehepaar hat am Wochenende das närrische Zepter überreicht bekommen: In der Faschingssession 2018 regieren eine gehörlose Prinzessin und ein schwerhöriger Prinz die Narren in der Kreisstadt

Überaus herzlich und mit großer Empathie wurde das neue Prinzenpaar Andy I. und Nicky I., das gehörlose Ehepaar Frisch aus Pfaffenhofen, bei der Dämmerung des RCV vom Publikum empfangen. Foto: Foto: Josef Sturm



Als Amtsnachfolger von Melanie und David Eggert, die man aufs Herzlichste verabschiedete, wurde bei der Dämmerung des Rother Carneval Vereins (RCV) schwarz-weiß das Ehepaar Nicole und Andreas Frisch aus Pfaffenhofen bei Roth vorgestellt. Die gehörlose Prinzessin und der auf ein Hörgerät angewiesene Prinz wurden jubelnd begrüßt. "Roth ist zwar nicht bei allem vorne dran, aber beim Thema Inklusion herausragend in der Region", sagte Bürgermeister Ralph Edelhäußer.

Voller Spannung hatten die Faschingsfreunde in der voll besetzten Kulturfabrik die Vorstellung der neuen Regenten erwartet, die erstmals nicht im Rahmen einer Pressekonferenz bereits vor dem Auftakt vorgestellt worden waren.

Den Verantwortlichen um Präsident Christian Bretzner und seinem Stellvertreter Jochen Gürtler war es gelungen, das Geheimnis bestens zu hüten. Durchgesickert war nur, dass es sich um ein ganz besonderes Paar handeln würde.

Riesiger Jubel kam auf, als Prinz Andy I. und seine Lieblichkeit Nicky I. vom RCV-Präsidium und Hofmarschallin Gitta Reindl sowie den noch amtierenden Regenten Melli I. und David I. auf der Bühne empfangen wurden.

Es ist das dritte RCV-Prinzenpaar Nach den Ehepaaren Schattner und Eggert ist es bereits das dritte Paar, das aus der Straße "Am Mühlbach" im Rother Ortsteil Pfaffenhofen kommt. Deshalb schlug man dem Rathauschef sogleich vor, die Straße in "Prinzenpaarschmiede" umzubenennen. Damit ging auch der Traum von Tochter Nina in Erfüllung. Denn als die Nachbarn Eggert 2017 zum neuen Rother Prinzenpaar erkoren wurden, hatte sie sich gewünscht, dass dies auch mal Mama und Papa passiere. Aber nicht nur sie, sondern auch ihre beiden Schwestern Alina und Vanessa — alle drei wurden auf die Bühne geholt — fänden die Entscheidung ihrer Eltern "richtig cool".

"Es ist nicht alltäglich. Aber wir haben es wieder geschafft, ein Prinzenpaar auf die Bühne zu bringen und die beiden mit offenen Armen bei uns aufgenommen. Sie haben sofort ,Ja‘ gesagt", berichtete Präsident Bretzner. Gebärdensprachendolmetscherin Marion Rexin übersetzte alles, was rundherum geschah für Prinzessin Nicole. "Wir haben nicht nur den weltgrößten Triathlon, sondern das weltweit erste gehörlose Prinzenpaar", sagte etwa Altbürgermeister Richard Erdmann.

Das Prinzenpaar erklärte, dass der Empfang für sie einmalig gewesen sei. "Wir fühlen uns bereits jetzt zugehörig und aufgenommen in der RCV-Familie", versicherten sie.

Andy I. ist 37 Jahre und gebürtiger Nürnberger. Prinzessin Nicky I. (38) kommt aus Zwickau. Beide kennen sich seit 1991 und haben 2004 geheiratet. Von Beruf ist der Prinz Schreiner, fährt aber nun LKW und die gelernte Hauswirtschafterin ist im Lager- und Betriebsmitteleinkauf tätig. Ihre drei Töchter beherrschen perfekt die Gebärdensprache. Das gemeinsame Hobby der Familie Fritsch ist Campen, wenn es die Zeit erlaubt.

