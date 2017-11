Feinkostladen der besonderen Art

Kulturfabrik Roth: Winterspeck und Sprüche aus der Metzgerei Boggnsagg - 02.11.2017 17:25 Uhr

ROTH - "Wou issn is Hirn? – Do wos hinkehrt!" Diesen Spruch kennt wohl jeder, denn er stammt aus der aus dem Radio bekannten Kultsendung "Metzgerei Boggnsagg", die vor genau 20 Jahren vom Nürnberger Kabarettisten Bernd Regenauer erdacht wurde. Anlässlich dieses Jubiläums ist der fränkische Feinkostladen der besonderen Art derzeit auf Tour und machte auch halt in der Kulturfabrik.

Immer 12,80 Euro: Metzger Schorsch Boggnsagg (Bernd Regenauer/li.) sowie seine Kundschaft Frau Taubertal (Julia Kempken) und Herr Nüsterlitz (Uwe G. Ebert) sorgten für Spaß in der Kulturfabrik. © Foto: Tobias Tschapka



ROTH — Hier gab es den besagten "Hirn-Spruch" mehr als einmal zu hören. An Stehpulten trugen der Schweinauer Obermetzger Schorsch Boggnsagg (Bernd Regenauer), seine Azubine "Schalodde" (Antonia Streitenberger) sowie als Kundschaft Frau Taubertal (Julia Kempken) und Herr Nüsterlitz (Uwe G. Ebert) das Beste aus über 1000 Folgen des ganz speziellen Einkaufserlebnisses in der Metzgerei Boggnsagg vor.

"Ganz oder nicht ganz"

Da wurde dem "Winterspeck" der Kampf angesagt, es wurden Ochsenschwänze kurz vorm Verfalldatum verkauft ("die müssen weg, die wedeln schon"), und es wurde darüber diskutiert, ob die Weihnachtsgans jetzt "ganz oder nicht ganz" sei, oder ob die Kundschaft jetzt vom Vorderschinken das hintere Stück, oder vom Hinterschinken das vordere Stück haben möchte. Egal, was die beiden leidgeplagten Stammkunden auch bestellten, es kostete – wie auch schon in der Radioshow – immer exakt 12,80 Euro.

Wie das sein kann, dass verriet Metzgermeister Boggnsagg seiner Azubine nur zu gern: eine spezielle Technik mit dem Daumen ("Waage, Waage, Daumen, Zahl") sei das Geheimnis, denn "der Franke will beschissen werden", so Regenauer, "sonst hätte er ja nix, worüber er sich aufregen kann!". Die Zuschauer hatten hörbar Spaß an dem ungewöhnlichen Kabarett-Format und amüsierten sich köstlich auch über den 100sten "Hirn-Spruch", der zur Metzgerei Boggnsagg einfach dazugehört – "weil´s Leben eben ned worscht is".

tts