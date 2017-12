Ferienhäuschen schwimmt im Wasser

Die "Floating Houses" in Ramsberg am Brombachsee sind begehrt — Nachhaltiges Konzept - vor 54 Minuten

RAMSBERG - Die "Floating Houses", die schwimmenden Häuser in der Marina in Ramsberg, sind schon jetzt ein voller Erfolg. Über die Hälfte der insgesamt 19 Häuser ist bereits verkauft. Grund genug für die Floating House GmbH (FHG) aus Berlin, das sich zu Ende neigende erfolgreiche Geschäftsjahr 2017 mit Ehrengästen noch einmal Revue passieren zu lassen und einen Ausblick auf 2018 zu geben.

So kann man es aushalten: Die „Floating Houses“ im Ramsberger Hafen bieten ein angenehmes Wohlgefühl mit Blick auf den Brombachsee. Über die Hälfte der insgesamt 19 schwimmenden Häuser ist bereits verkauft. © Fotos: Markus Steiner



Im kommenden Frühjahr ab April sollen die ersten sechs schwimmenden Häuser in der Ramsberger Marina bereits bezugsfertig sein, kündigte FHG-Vertriebsdirektor Christian Sternke an, der die letzte Nacht vor der Pressekonferenz bereits im Musterhaus geschlafen hatte und restlos begeistert war. Derzeit sei vor allem die Ruhe des Großen Brombachsees beeindruckend, schwärmte der Berliner.

Danach führte er den Weißenburger Landrat Gerhard Wägemann, Tourismuschef Hans-Dieter Niederprüm und Dieter Hofer, Geschäftsleiter des Zweckverbands Brombachsee (ZVB), durch das Musterhausboot vom Typ 44-2, das eine Wohnfläche von 67 Quadratmetern und eine Nutzfläche von 90 Quadratmetern hat und mit allem ausgestattet ist, was man sich als Urlauber von einer gehobenen Unterkunft wünscht.

"4-Sterne-Niveau"

Insgesamt sind 19 derartige "Floating Houses" vom Typ 44-2 geplant, die laut Sternke ein "4-Sterne-Niveau" haben werden und über zwei Schlafzimmer mit Doppelbetten, Wohn-, Ess- und Küchenbereich sowie ein Bad mit separatem WC verfügen sowie komplett möbliert sind. Eine umlaufende Holzterrasse sowie eine Panoramaterrasse auf dem Dach ergänzen das Wohnkonzept, für das die Nürnberger Innenarchitektin Barbara Schieder vom Büro "Form 5" verantwortlich zeichnet. Insgesamt stehen vier verschiedene Innenausstattungspakete zur Wahl: Wood, Berry, Maritim oder Birke.

Sternke zufolge sind die Hausboote nach der Energieeinsparverordnung (EnEV) 2016 errichtet und dadurch wirklich ganzjährig nutzbar. Jedes "Floating House" verfügt über eine eigene Wärmepumpe, einen kleinen Gasofen im Wohnzimmer und eine Haustechnikanlage im Bad. Zudem sind sie alle über ein im See verlegtes Abwassersystem mit der Kläranlage verbunden. Der Vertriebsmanager geht davon aus, dass die "Floating Houses" vor allem für Kapitalanleger interessant sind und nur zu rund zehn Prozent selbst von den Eigentümern als Ferienhaus genutzt werden.

Wie Sternke erläuterte, steht der Verpflichtung, die Häuser zu vermieten, eine interessante wirtschaftliche Auslastung entgegen, die steuerliche Vorteile mit sich bringen kann, da die Häuser grunderwerbssteuerfrei gekauft und vom Finanzamt in der Regel als mobiles Wirtschaftsgut bewertet werden. Bei einer Musterrechnung, die von einer Auslastung von 176 Vermiettagen pro Jahr ausgeht, darf der Vermieter mit einem Überschuss von gut 12 000 Euro rechnen, was einer Rendite von rund 4,6 Prozent entspricht (ohne Steuervorteil und Finanzierungskosten). Der Kaufpreis für ein "Floating House" des Typs 44-2 liegt netto bei rund 270 000 Euro (inklusive Möbelpaket).

Landrat Gerhard Wägemann ist sicher, dass die "Floating Houses" ein weiterer touristischer Anziehungspunkt für die Region sind, die laut Prognose jährlich rund 12 000 neue Übernachtungen generieren dürften. Der Kreischef bezeichnete die "Floating Houses" auch deshalb als "gute Werbung für den Brombachsee" und wünschte den Investoren alles Gute für das Projekt, das er für qualitativ hochwertig und stimmig hält: "Die Häuser sehen sehr gut aus." Eine Einschätzung, die auch Ralf Tellmann von "Eco-Lodges" teilt. Das Münchner Unternehmen ist Spezialist für besondere Online-Ferienhausvermietung und kümmert sich um Vertrieb, Vermietung, Objekt- und Gästebetreuung sowie die Reinigung der "Floating Houses". Der Münchner Betriebswirt schwärmte: "Das hier ist ein echtes Leuchtturmprojekt, das sich gut in die malerische Landschaft einbettet." Für das nachhaltige Konzept, das Wohnhausstandard habe, sehe er "sehr gute Perspektiven".

Dem wollte am Ende Gerhard Wägemann noch einmal beipflichten: "Wir glauben an den Erfolg, weil es ein sehr gutes Projekt ist." Der Landrat hofft, dass vor allem auch in der touristischen Nebensaison die "Floating Houses" von Naturliebhabern, die es eher still haben wollen, gebucht werden. Mit der Planung habe auch das Weißenburger Landratsamt echte Pionierarbeit geleistet: "Das ist das erste Mal in Bayern, dass jemand einen Bebauungsplan auf dem Wasser erstellt hat."

MARKUS STEINER