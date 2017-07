Ferienprogramm der Stadt Hilpoltstein steht

Der Sommer kann kommen: rund 50 Veranstaltungen für Kinder - vor 47 Minuten

HILPOLTSTEIN - Die Sommerferien rücken näher: Hilpoltstein bietet mit rund 50 Veranstaltungen ein umfangreiches Ferienprogramm für Kinder ab fünf Jahren an. Dieses Jahr gibt es gleich mehrere Neuerungen. Unter anderem wurde das Programm für Jugendliche ausgebaut.

Vergangenes Jahr durften die Kinder in der „Historischen Werkstatt“ auf dem städtischen Bauhof Metall bearbeiten und haben einen Freundschaftsbaum für das Gelände der Grundschule gestaltet. © Manfred Klier



Vergangenes Jahr durften die Kinder in der „Historischen Werkstatt“ auf dem städtischen Bauhof Metall bearbeiten und haben einen Freundschaftsbaum für das Gelände der Grundschule gestaltet. Foto: Manfred Klier



"Wir können wieder ein buntes Programm für alle Altersgruppen anbieten", sagt Bürgermeister Markus Mahl. Jugendreferent Sven Brand hat das Programm federführend zusammengestellt. "Meistens werden kreative Programmpunkte besonders gut besucht", sagt er. "Das Schöne ist, dass wir ein so erfahrenes Team haben, dass eine große Bandbreite anboten wird", so Mahl.

Eine Vielzahl der Veranstaltungen würde vom Engagement ehrenamtlicher Helfer leben. Auch deshalb sei das Angebot so vielfältig und günstig, was Markus Mahl besonders wichtig ist. "Es ist unser Wunsch, dass auch Kinder, die nicht in den Urlaub fahren, während der Sommerferien ein tolles Programm in Hilpoltstein erleben", sagt er.

Vom 30. Juli bis zum 11. September werden rund 50 Veranstaltungen für Kinder ab fünf Jahren angeboten. Einige Veranstaltungen sind gratis, bei den übrigen liegen die Preise zwischen einem und 95 Euro. Die meisten Angebote liegen preislich im Mittelfeld. Das teuerste Angebot ist für 95 Euro ein zweitägiges Reitprogramm für Kinder ab acht Jahren — allerdings ohne Übernachtung.

Jugendreferent Sven Brand und Bürgermeister Markus Mahl (re.) zeigen den Flyer. © Lea-Verena Meingast



Jugendreferent Sven Brand und Bürgermeister Markus Mahl (re.) zeigen den Flyer. Foto: Lea-Verena Meingast



"Drei Highlights sind das Theater im Auhof, das eine Geschichte von Pettersson und Findus zeigt, der Zauberclown Fabellini und die Nachtführung im Tiergarten Nürnberg", sagt Sven Brand. Kinder ab 12 Jahren können unter anderem am Ochsenkopf mit Seilrollen verschiedene Seilstrecken hinuntersausen, im Pegnitztal Schlauchboot fahren oder in der Fränkischen Schweiz klettern.

Anmeldung und Bezahlung werden in diesem Jahr erstmals online mit dem Lastschriftverfahren abgewickelt. 2015 wurde bereits die Onlineanmeldung eingeführt und habe sich als sinnvoll erwiesen. "Weit mehr als 70 Prozent haben die Anmeldung im Internet durchgeführt, das ist ja auch einfach praktisch", sagt Sven Brand. "Auch wenn man sich für mehrere Veranstaltungen anmeldet, wird dann einmal der Gesamtbetrag abgebucht", erklärt Brand.

Neu in diesem Jahr ist auch der Programm-Flyer. "Früher war das ja ein Heft mit bis zu 28 Seiten, wir wollten den Flyer deutlich übersichtlicher gestalten", erklärt Brand. Nun umfasst der Faltflyer sechs beidseitig bedruckte Seiten. Die 2200 Exemplare werden in den nächsten Tagen über die Schulen verteilt.

Hier kann man sich zum Ferienprogramm anmelden

LEA-VERENA MEINGAST