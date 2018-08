Feuer im Landkreis Roth: Mann verletzt, Katzen sterben

Mehrere Tiere atmeten giftige Gase ein und überlebten das Feuer nicht - vor 1 Stunde

GEORGENSGMÜND - Der Brand einer Sauna im Keller eines Einfamilienhauses in Georgensgmünd im Landkreis Roth hat am Montag schlimme Folgen für einen Mann und dessen Katzen gehabt. Er wurde verletzt, mehrere Tiere starben.

Das Feuer war laut Polizei am Montagnachmittag ausgebrochen - die Feuerwehren Georgensgmünd, Mäbenberg und Büchenbach wurden sofort alarmiert und rückten an. Der Brand hatte sich offenbar im Keller des Hauses entzündet, wo sich eine Sauna befand. Nach ersten Ermittlungen der Polizei war diese in Brand geraten.

Der Hausbesitzer hatte selbst versucht, die Flammen zu löschen - und dabei giftige Gase eingeatmet. Er wurde mit einer Rauchgasvergiftung in die Rother Kreisklinik gebracht. In dem Haus lebten allerdings auch mehrere Rassekatzen, auch sie atmeten die giftigen Dämpfe ein. Laut Polizei verendeten einige der Tiere deshalb. Der Schaden, den das Feuer verursacht hat, liegt bei rund 20.000 Euro, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

