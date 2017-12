Feuer in Rother Kirche gelegt

ROTH - Unbekannte haben am Sonntagnachmittag die katholische Pfarrkirche Maria Aufnahme in den Himmel in der Otto-Schrimpff-Straße heimgesucht und ein Feuer gelegt.

Dank des beherzten Eingreifens eines Zeugens konnte das Feuer am Opferlichtstand schnell gelöscht werden. © News5/Fechner



Die Täter warfen im Inneren die Kirche mehrere Gebetbücher auf den Boden und zündeten diese an. Die Osterkerze und Opferkerzen wurden ebenfalls beschädigt.

Glücklicherweise bemerkte ein Augenzeuge, der zufällig die Kirche betrat, den Brand schnell, alarmierte die Feuerwehr und begann selbst, das Feuer zu löschen. So konnte ein größerer Sachschaden verhindert werden. Als die Feuerwehr eintraf, musste sie die Kirche auslüften.

Ob durch den Rauch weitere Gegenstände in der Kirche beschädigt wurden, ist derzeit noch unklar. Bekannt ist allerdings, dass in den vergangen Jahren in der Kirche in Roth schon mehrfach gezündelt worden ist.

