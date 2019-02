Ein Großaufgebot der Feuerwehr musste in der Nacht zum Donnerstag in den Rednitzhembacher Ortsteil Igelsdorf ausrücken. In einer Tiefgarage war ein Feuer ausgebrochen, dichter Rauch zog nach oben in das Gebäude. Daraufhin mussten 50 Bewohner evakuiert werden. Verletzt wurde laut Polizeiangaben niemand. Allerdings brannte ein Auto komplett aus, zwei weitere Fahrzeuge wurden beschädigt. Die Kripo ermittelt. © NEWS5 / Schmelzer, NEWS5