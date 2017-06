Feuerwehr und Förster beobachten Wälder

ROTH - Die Regierung von Mittelfranken hat noch bis Donnerstag, 22. Juni, die Luftbeobachtung wegen hoher Waldbrandgefahr und der vorhergesagten heißen Temperaturen in Mittelfranken angeordnet. Voraussichtlich wird die Luftbeobachtung auch am kommenden Wochenende fortgeführt.

Um Waldbrändenvorzubeugen, hat die Regierung von Mittelfranken Luftbeobachter ausgesandt. © privat



Die Beobachtung wird von ehrenamtlichen Piloten der Flugbereitschaft der Luftrettungsstaffel Mittelfranken durchgeführt. An Bord des eingesetzten Flugzeugs befinden sich neben dem Piloten je ein Luftbeobachter der Feuerwehr und der Forstbehörden, die die relevanten Waldgebiete aus der Luft auf mögliche Brandgefahren hin absuchen.

Wird ein Brand festgestellt, wird aus der Luft per Funk die Feuerwehr alarmiert und die Einsatzkräfte werden zur Brandstelle gelotst.

Bereits am Dienstag wurde vom Stützpunkt Ansbach-Petersdorf aus geflogen, am Mittwoch starten die Flüge von Weißenburg und am Donnerstag hat der Stützpunkt der Flugbereitschaft in Rothenburg Dienst.

Beflogen wird dabei eine festgelegte Route, die von Erlangen-Dechsendorf über Schnaittach, Hersbruck und Allersberg bis nach Pleinfeld führt. Von dort wird über Abenberg, Nürnberg-Mohrenbrunn, Nürnberg-Buchenbühl und Erlangen-Tennenlohe, mit einer Schleife über Emskirchen, Wilhermsdorf, Heilsbronn und Windsbach wieder zum Ausgangspunkt zurückgeflogen.

Auf diese Weise können die besonders gefährdeten Waldgebiete, etwa der Sebalder und Lorenzer Reichswald und auch das westliche Mittelfranken, aus der Luft gut eingesehen und auf mögliche Rauchentwicklung kontrolliert werden. Die Regierung von Mittelfranken trägt die tatsächlichen Kosten für Einsätze der Luftbeobachtung aus Mitteln des Katastrophenschutzfonds.

Die Regierung von Mittelfranken appelliert an die Waldbesucher, das von Anfang März bis Ende Oktober geltende Rauchverbot im Wald unbedingt einzuhalten und bei Freizeitaktivitäten Vorsicht walten zu lassen. Bereits eine achtlos weggeworfene Zigarette kann die trockene Bodenvegetation entzünden und einen folgenschweren Brand auslösen. Gefährlich ist wegen der heißen Fahrzeugkatalysatoren auch das Parken auf trockenem Gras.