Filmdreh zwischen Kasse und Klamotten

Im Military-Shop Frömter in Hilpoltstein wird für die Thriller-Serie "Escape" gedreht - vor 1 Stunde

HILPOLTSTEIN - Zwischen all den Militärklamotten, Campingartikeln und dem umfangreichen Outdoorzubehör im Laden von Heinz Frömter gegenüber der Hilpoltsteiner Residenz wurden am Sonntag Szenen für die Pilotfolge einer Thriller-Serie namens "Escape" gedreht.

Für den Dreh von Filmszenen für die Thriller-Serie „Escape“ eignet sich der Military-Shop von Heinz Frömter in Hilpoltstein besonders gut, findet der technische Produzent Thomas Spitzbart. © Foto: Tobias Tschapka



Für den Dreh von Filmszenen für die Thriller-Serie „Escape“ eignet sich der Military-Shop von Heinz Frömter in Hilpoltstein besonders gut, findet der technische Produzent Thomas Spitzbart. Foto: Foto: Tobias Tschapka



Rund 15 Leute der "Jenley Movie Production" rückten mit ihrem schweren Filmequipment in dem Laden für Military- und Outdoor-Ausstattung an, um das Geschäft stilgerecht in Szene zu setzen für die spannende Geschichte: Darin versucht der Argentinier Pedro, gespielt von Abel Peñalba, junge Frauen aus der Zwangsprostitution in Osteuropa zu befreien. Begleitet wird er von einem jungen Blogger, der die Reise und die gefährliche Mission genau dokumentiert.

Weitere Mitwirkende bei "Escape" sind unter anderem der ehemalige "GZSZ"-Darsteller Raphaël Vogt, Adrian Topol, bekannt aus vielen Krimiserien wie Tatort, Polizeiruf 110, "Wolffs Revier" oder "Stubbe – von Fall zu Fall" und Rauand Taleb, der unter anderem ebenfalls schon in Tatort-Produktionen und der Dramaserie "4 Blocks" zu sehen war.

Bei Frömter wurde nun eine Szene gedreht, in der sich die Hauptperson Pedro für seine Befreiungsaktion vorbereitet und ausrüstet. Trotz der leicht martialischen Kulisse des Militärshops hat der Held eigentlich vor, bei seiner Mission keine Gewalt anzuwenden, doch kann er das auch durchhalten?

Wie die Geschichte weitergeht, kann man frühestens im Herbst des kommenden Jahres miterleben, denn dann soll die Serie "Escape" auf einem Streaming-Dienst wie etwa Netflix oder im Pay-TV laufen. Das hofft jedenfalls der aus Schwabach stammende Autor und Regisseur Wesley Tc Howard, der den Tipp für die passende Location für seine Serie von Thomas Spitzbart bekommen hat.

Der aus Hilpoltstein stammende Chef einer Firma für Gewindeschleiftechnik ist der technische Produzent der Serie, der die gesamte Technik für den Filmdreh bereitstellt. Er war es, der den US- und BW-Shop von Heinz Frömter für den genau richtigen Drehort für den Serienpiloten hielt.

Für Frömter ist es übrigens nicht der erste Besuch eines Filmteams, wenngleich der letzte schon ein bisschen zurückliegt: Im Jahr 1955 drehte in dem Familienunternehmen Frömter die "Fox tönende Wochenschau" einen Beitrag über deren damalige Spielwarenproduktion. "Dafür haben wir als Kinder eine weihnachtliche Bescherung nachgestellt", erinnert sich Frömter, der in dieser jüngsten Produktion in seinem Laden diesmal jedoch nur Zuschauer ist.

Über die im Entstehen befindliche Serie gibt es bereits eine Facebookseite: "Escape – the series" heißt diese, und auch auf Instagram unter "escape_the_series" gibt es Bilder und Infos von den Schauspielern und den Dreharbeiten.

TOBIAS TSCHAPKA