Finanzskandal der Diözese: Der "Fluch des vielen Geldes"

HILPOLTSTEIN/ROTH - Dutzende ungesicherte Kredite, die Staatsanwaltschaft ermittelt, zwei Beschuldigte sitzen in Haft: Auf bis zu 50 Millionen Euro kann der Schaden kommen, den Mitarbeiter des Bistums Eichstätt angerichtet haben. In hiesigen Pfarreien herrscht Verwunderung und Kopfschütteln.

Der Kirchturm der Hilpoltsteiner Stadtpfarrkirche muss saniert werden. Angesichts des Eichstätter Finanzskandals rechnet Kirchenpfleger Bergauer für das Projekt mit einer schwachen Spendenbereitschaft der Gläubigen. Foto: F.: Harry Rödel



Als "Fluch des vielen Geldes" bezeichnet der Hilpoltsteiner Kirchenpfleger Erich Bergauer den Eichstätter Finanzskandal. "Ich gehe fast davon aus, dass dieses Geld nicht mehr zurückkommt", rechnet er damit, dass die knapp 50 Millionen Euro, die nach Amerika wanderten, in den Sand gesetzt sind. Allerdings geht er davon aus, dass diese Affäre keine Auswirkungen auf die Pfarreien im Bistum Eichstätt habe, die so oder so keine größeren Zuschüsse für Projekte bekämen.

Wie zum Beispiel in Hilpoltstein, wo der sanierungsbedürftige Kirchturm der Stadtpfarrkirche den Kirchenpfleger umtreibt. Rund 450 000 Euro wird dieses Unternehmen kosten. Und es scheint nur die Spitze des Eisberges zu sein, denn der obere Teil des Turmes von St. Johannes sei noch gar nicht untersucht worden. Wenn man bedenke, dass eine Handwerkerstunde unter 60 Euro nicht zu bekommen ist, könne man sich vorstellen wie kostenintensiv diese Arbeiten werden. Ungeachtet dessen natürlich Peanuts im Vergleich zu den 50 Millionen Euro, die in die USA flossen – für ungedeckte Darlehen. Und er habe schon daran zu knabbern, wenn er beim Studium der Finanzen der Pfarrgemeinde bemerkt, dass vier Euro fehlen.

Wie kann ein so kleines Bistum so viel Geld haben, das Eichstätter Vermögen wird auf 300 Millionen Euro geschätzt, wollen wir von Bergauer wissen. Eine "Diözese braucht Geld", meint er. Wenn beispielsweise die Personalkosten steigen, müsse Eichstätt auf Rücklagen zurückgreifen. Rücklagen, die sich im Laufe der Zeit angesammelt hätten – durch Mieteinnahmen zum Beispiel, die unter anderem mehrere Immobilien ermöglichen. Der größte Teil der Einnahmen, vermutet Bergauer, käme jedoch aus der Kirchensteuer der Gläubigen.

Angesichts der Summen, die derzeit im Gespräch seien, zweifle er stark daran, dass es Sinn ergeben würde, zu Spenden für die Sanierung von St. Johannes aufzurufen. Das Ergebnis wäre wahrscheinlich nicht wirklich ergiebig. Das zumindest sei eine direkte Auswirkung, die der Finanzskandal im Bistum Eichstätt nach sich ziehe.

Wie kann es passieren, dass ein Mitarbeiter über längere Zeit Gelder überweist oder umbucht, ohne dass die Transaktionen auffliegt? "Darüber rätseln wir auch schon", sagt der Rother Pfarrer Christian Konecny. "Bei uns in der Pfarrei kann so etwas nicht passieren." Denn, so der Geistliche, der vor wenigen Monaten die Nachfolge von Pfarrer Dr. Christian Löhr in Roth angetreten hat, "unser Haushalt und alle Buchungen werden kontrolliert von der Finanzkammer in Eichstätt". Außerdem gelte bei jeder Buchung, bei jeder Überweisung das Vier-Augen-Prinzip: "Einer kontrolliert, der andere überweist." Wenn er, der Pfarrer, einen Betrag überweise, dann sei entweder die Mitarbeiterin im Pfarrbüro oder aber der Kirchenpfleger die Kontrollinstanz. Auf jeden Fall würden Unregelmäßigkeiten sofort auffallen. Konecnys Schlussfolgerung daraus: "Wenn dort dasselbe System angelegt würde, das bei uns gilt, dann könnte so etwas eigentlich nicht passieren."

Die Summen, die in der Pfarrei in Roth bewegt werden, seien natürlich nicht vergleichbar, aber von wenigen Euro bis zu mehreren 1000 Euro reichen die Überweisungen natürlich, die über seinen Schreibtisch gehen.

Ärgerlich findet der Geistliche an der Sache nicht nur, "dass so etwas überhaupt passieren kann", sondern natürlich auch die möglichen Konsequenzen für die Kirche insgesamt: "Ich denke schon, dass dieser Fall wieder zu einigen Austritten führen wird. Für manche Menschen wird es vielleicht der Tropfen sein, der das Fass zum Überlaufen bringt."

Sein Wunsch an die Diözese und den Bischof in Eichstätt? "Dass wirklich alles transparent gemacht wird und man offen damit umgeht." Und er fügt hinzu: "Denn wir sind hier schon sehr verwundert."

ON C. SCHERBEL UND H. RÖDEL