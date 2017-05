Firas Alshater ist nicht nur in Roth ein Star

Der syrische Filmemacher sprach zur Situation der Flüchtlinge im Land - 12.05.2017 18:26 Uhr

ROTH - Ein "Dankeschön" mit Inhalt. Das bot der Landkreis mit dem Amt für Senioren und Soziales und "Für einander", der Kontaktstelle für bürgerschaftliches Engagement, den ehrenamtlichen Asylhelfern. Sie waren in Roth zu einer Lesung mit dem syrischen Buchautor und You Tuber Firas Alshater eingeladen. Mit im Publikum: Eine ganze Reihe von jungen Geflüchteten, die aufmerksam einem der Ihren zuhören, der viel sagt – und viel zu sagen hat.

Selfies erwünscht? Aber gerne! Firas Alshater mag ein millionenfach geklickter You Tube-Star mit eigenem Kanal sein: Starallüren? Fehlanzeige! In Roth suchte er am Ende viel und gerne die Nähe zu seinem Publikum. Foto: Foto: Weinig



"Humor ist, wenn man trotzdem lacht". Dieses (deutsche) Sprichwort hat sich Firas Alshater zu eigen gemacht. Mit einer ordentlichen Portion (Selbst-)Ironie bezieht er Stellung. Zur gesellschaftlichen Situation in Deutschland, zum Krieg in Syrien, zur Medienlandschaft und zur Situation der Flüchtlinge in diesem Land.

Alshater ist selbst Flüchtling. Vor vier Jahren hat er in Berlin seinen Asylantrag gestellt. Davon erzählt er. Und auch von seinem Leben in Syrien. Doch geht es dem 26-Jährigen mit dem witzigen Zwirbelbart nicht darum, seine persönliche (Leidens-) Geschichte zu erzählen. Schließlich sei er "nur einer von vielen".

Offen, aufmerksam und ehrlich steht der junge Mann der Moderatorin und Interviewerin Monika Volk (Landratsamt) Rede und Antwort. Dazwischen immer wieder Filmeinspielungen. Hauptdarsteller – nicht Selbstdarsteller: Firas Alshater.

Es ist witzig, wie der jetzige Student der Babelsberger Filmakademie das Thema "Integration" filmisch mit einem Hefeteig vergleicht: "Mehl, Zucker, Hefe und Wasser – alles unterschiedliche Elemente. Doch gemeinsam ergibt es ein leckeres Brot. Wenn man dem Teig genug Zeit gibt zum Gehen." Und dann, frei nach Kanzlerin Merkel, sein Fazit: "Wir (p)backen das."

Es ist amüsant, wenn der junge Mann Parallelen zwischen deutschen und syrischen Polizisten zieht: "Beide müssen wohl immer grimmig schauen, beide wollen immer Papiere. Denn ohne Papier bist du nichts. In Deutschland nicht. In Syrien auch nicht."

Und dann der beiläufige Satz: "In Syrien hat man aus den Nachbarraum gehört, wenn Menschen zu Tode gefoltert wurden. In Deutschland klang von nebenan nur die Kaffeemaschine, als würde sie gleich das Zeitliche segnen." Verbale Nadelstiche, die sitzen; die nachdenklich machen. Die Firas Alshater, den Buch- und Filmkünstler, aber auch nahbar machen.

Als nach einer guten Stunde Zeit für Fragen ist, herrscht nicht betroffene Stille im Saal. Man ist schnell beim "Du". Wie geht es Deiner Familie? Woher kommt das Bild vom reichen Deutschland ("vieles aus Hollywood-Filmen")? Willst Du nach dem Krieg zurück nach Syrien ("ich will in Frieden und Freiheit leben. Auch ohne Krieg wird das in Syrien in diesem Regime nicht möglich sein")?

Was können wir als Asylhelfer besser oder anders machen ("beschließt nicht einfach einen Kinobesuch und seid enttäuscht, wenn keiner mitgeht. Fragt die Leute einfach vorher")?

Der 26-Jährige, der vor vier Jahren zwar fließend Französisch aber kein Wort Deutsch sprach, kann heute fast fehler- und akzentfrei antworten. Ist er deshalb einer der Flüchtlinge, die sich in der deutschen Gesellschaft "voll integriert" haben? Für Alshater, der das "fast täglich" zu hören bekommt, ein fragwürdiges Lob. Er stellt dann gerne die Gegenfrage: "Was ist denn integriert? Es gibt hier Menschen, die schon immer Deutsch sprechen. Und die doch nicht in die Gesellschaft integriert sind?"

Wieder einer dieser kleinen und feinen Denkanstöße von dem Mann, der mit seinen Piercings und Tattoos eher als türkisch-stämmiger Rapper mit Berliner Schnauze durchgehen würde; und weniger als politischer Aktivist, der mit einem Lachen und voller Optimismus gnadenlos ehrlich Stellung bezieht; für ein Leben "in Frieden und Freiheit".

Mehr über Firas Alshater auf seinem You Tube Kanal "Zukar". Im Ullstein Verlag ist sein Buch erschienen: "Ich komm auf Deutschland zu: Ein Syrer über seine neue Heimat"; ISBN-13 9783864930492.

