Flucht und Vertreibung auf dem Marktplatz Roth

Das Infomobil des Kolping-Netzwerks für Geflüchtete machte in der Kreisstadt Station - vor 1 Stunde

ROTH - Der Dauerregen lockt eigentlich niemanden auf den Rother Marktplatz. Trotzdem kommt eine ganze Schulklasse auf das orange-weiße Infomobil des Kolpingwerks zu, das für ein paar Stunden auf dem Platz parkt und seine Vorderfront öffnet. Auf rund zehn Quadratmetern finden Geschichten und Bilder von Flucht, Vertreibung und Integration Platz.

Das Infomobil des Kolping-Netzwerks für Geflüchtete stand nicht nur zur Information auf dem Rother Marktplatz, sondern auch zum Kickern. © Foto: Carola Scherbel



Auf sechs Klingelschildern stehen die Namen Khalel, Samadi, Ahmadi, Ishak, Amiri und Ziare. Beim Druck auf eins der Schilder leuchtet an der Wand darüber ein Foto auf. Zum Beispiel das von Mohamad Ahmadi. Mohamad ist 23 Jahre alt und hat im Irak Jura studiert. Als er aus seiner Heimat floh, hatte er in seinem Rucksack nichts als ein bisschen Kleidung zum Wechseln. Jetzt lebt er als Flüchtling in Deutschland, er lernt fleißig deutsch und hat hier schon mit einem Politikstudium begonnen. Trotzdem lassen ihn die Flucht und die Sorge um seine Eltern im Irak nicht los.

Die Geschichte von Mohamad ist, so wie die anderen fünf Geschichten von Geflüchteten, in dem Infomobil des Kolping-Netzwerks nachzulesen. Gleichzeitig lassen sie sich erspüren: Außer Mohamads Foto und dem Klingelschild mit seinem Namen liegt hier sein Rucksack mit den paar wenigen Kleidungsstücken. In einem anderen Rucksack findet sich ein Handy, ein kleines Parfum oder eine Gartenschere — mit der man vielleicht einen Zaundraht durchzwicken könnte?

"Wie sensibilisieren wir für die Belange von Geflüchteten? Wie kann Integration gelingen?" Diese Fragen hat sich das Kolpingwerk gestellt, nachdem immer mehr Menschen ihre von Krieg und Not gebeutelten Heimatländer verlassen und sich aufmachen Richtung Europa. Vor einem Jahr wurde deshalb das Kolping-Netzwerk für Geflüchtete gegründet, das nun mit einer Roadshow in ganz Deutschland unterwegs ist, um auf diese Fragen Antworten zu geben.

Philipp Kreutzer ist überzeugt: Die Integration kann gelingen, deshalb ist er mit dem Truck unterwegs. Eben kommt er aus Donaueschingen, am nächsten Tag fährt er weiter nach Eichstätt und Weißenburg. Doch in Roth steht er mit dem Anhänger, der nicht nur mit Infos gefüllt ist, sondern auch mit Tischkicker, Bildschirmen, Mal- und Spielzeug, erstmal fast allein im Regen. Nur Mohammed, ein junger Syrer, der schon seit zwei Jahren hier lebt, kommt neugierig näher. Er interessiert sich für die Sendung "Merhaba" ("Hallo"), die auf einem der beiden Bildschirme in arabischer Sprache läuft und Flüchtlinge über das Leben hier aufklärt. "Es ist gut zu wissen, welche Unterschiede es gibt", sagt er.

Aber schon im nächsten Moment ist der Wagen rappelvoll, die Jungs und Mädels der Klasse 7a der Mittelschule Rednitzhembach mit Lehrerin Marion Kreuchauf schauen sich im Infomobil um — und entdecken sofort den Kicker in der Mitte.

Ein paar Minuten spielen sie Tischfußball, aber dann hören sie genau zu, was Philipp Kreutzer ihnen erzählt — zum Beispiel von Mohamad Ahmadi, der im Irak sein Studium abbrechen musste. Die Mädchen drücken auf die arabischen Namensschilder und stöbern in den abgerissenen Fluchtrucksäcken, darin entdecken sie das Parfum und die Gartenschere, auch einen Handy-Akku. Sie lesen sich die Fluchtgeschichten auf den Papiertafeln durch und sehen kleine Zettelchen, auf denen steht: "Heimat bedeutet für mich". Eine Siebtklässlerin schreibt "Freundschaft" und "dass ich mich wohlfühle".

Auch Mohammed aus Syrien hat kurz zuvor einen der kleinen Zettel ausgefüllt. Für ihn bedeutet Heimat: "Dort wo ich geboren bin und wo ich keine Angst habe."

CAROLA SCHERBEL