Frankens größtes Nähtreffen

Bis zu 150 Interessierte kommen im September nach Roth — Dritte Auflage - vor 9 Minuten

ROTH/KAMMERSTEIN - Es soll nicht mehr und nicht weniger als das größte Nähtreffen in Franken werden: Am Samstag, 22. September, 13 bis 22 Uhr, treffen sich wieder bis zu 150 Näherinnen (und einige wenige Näher) in der Awo-Firma "Auf Draht" in Roth, Drahtzieherstraße 6. Cindy Schaab von Din.Din Handmade in Kammerstein lädt zum dritten Mal dazu ein.

Nähen, tüfteln, sich austauschen mit Gleichgesinnten, das kann man beim großen Nähtreff am 22. September. Hier ein Bild von einer früheren Veranstaltung. © Foto: Din.Din Handmade



Nähen liegt im Trend, und das in jeder Altersklasse. Ob Mädels, Jungs, Teenies, Jugendliche, Mama oder Oma, sie alle können am 22. September einen Tag lang gemeinsam ihr Hobby pflegen und ihre Kreativität ausleben. Cindy Schaab, die Inhaberin des Modelabels Din.Din Handmade aus Kammerstein, hat es geschafft einen Rahmen zu schaffen, in dem sich unter Gleichgesinnten rege ausgetauscht wird, kreative Ideen zusammen umgesetzt werden und über Schnittmuster fachgesimpelt wird.

Die Spezialisten kommen

Unterstützt wird Schaab von großen namhaften Firmen aus der Branche, die beispielsweise neue Stoffe oder spezielle Näh-, und Stick- und Covermaschinen vorstellen.

Außerdem: Die Kunst, schöne Buchstaben zu malen/zeichen, kann man bei einem Hand-Lettering-Workshop mit Joanna Birkel lernen. Zudem wird der eine oder andere Näh-Promi und Stoffdesigner vor Ort sein. Wie jedes Jahr wird das Event auch einem sozialen Projekt gewidmet. Dieses Jahr wird es der Verein Sternenzauber & Frühchenwunder sein. Der Verein leistet wertvolle Arbeit an Familien, die verschiedene Schicksalsschläge zu meistern haben.

Tickets gibt es Im Internet unter shop.din-din.de. Vergangenes Jahr waren die Karten innerhalb kurzer Zeit ausverkauft.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, es wird nur eine feste Anzahl Nähplätze beziehungsweise Tickets ohne Nähplatz geben.

ZNäheres unter www.late-night-sewing.de