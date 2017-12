Frau kracht bei Abenberg mit Kleinwagen in Transporter

ABENBERG - Drei ramponierte Autos, rund 20.000 Euro an Blechschäden und zwei Leichtverletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen im Abenberger Ortsteil Wassermungenau.

Eine 21-Jährige aus dem Raum Heilsbronn hatte auf dem Weg zur Arbeit mit ihrem Kleinwagen in der Ortsmitte von der Bundesstraße nach links Richtung Spalt abbiegen wollen. Möglicherweise war sie durch die Fahrmanöver eines vor ihr fahrenden, größeren Lkw abgelenkt — sie übersah beim Abbiegen zwei 45-jährige Handwerker, die in dem Moment mit ihrem Kleintransporter auf der Hauptstraße entgegenkamen.

Bei der recht heftigen Kollision der beiden ungleichen Kontrahenten zogen sich sowohl die Unfallverursacherin als auch der Beifahrer des Transporters leichtere Verletzungen zu. Obendrein wurde ein weiteres Auto in den Unfall verwickelt, das an der Kreuzung wartete und von dem weggeschleuderten Kleinwagen an der Fahrertür getroffen wurde.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der notwendigen Bergungsarbeiten kam es im morgendlichen Berufsverkehr zu nicht ganz unerheblichen Verkehrsbehinderungen.