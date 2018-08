Frau stirbt nach Brand in Wendelsteiner Gartenlaube

Sie erlag ihren schweren Verletzungen in einer Nürnberger Klinik

WENDELSTEIN - Die Ärzte konnten sie nicht mehr retten: Eine 42-Jährige erlag am Freitagabend ihren schweren Brandverletzungen. Zugezogen hatte sie sie sich, als ein Feuer in einer Gartenlaube ausgebrochen war.

Eine Gasverpuffung hatte schlimme Folgen für eine 42-jährige Rotherin: Am 29. Juli befand sie sich in einem Gartenhaus in Wendelstein (Landkreis Roth), als plötzlich ein Feuer ausbrach. Gegen 17 Uhr kam es zu der Verpuffung, die den folgenschweren Brand auslöste. Sie wurde durch das Feuer schwer verletzt und zunächst noch in ein Krankenhaus in Nürnberg gebracht.

Trotz aller ärztlicher Bemühungen erlag die Frau am Freitagabend dann jedoch ihren Verletzungen. Das Fachkommissariat der Kripo Schwabach ermittelt nun in dem Fall. Noch zu klären sind die Ursachen für die Gasverpuffung.

