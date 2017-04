Wie vielfältig die Berufswelt in der heutigen Zeit ist, konnten die zahlreichen Besucher beim Tag der offenen Tür an der Berufsschule Roth hautnah erleben.

Ein trockener Lakoniker, der mit seiner Band eigentlich keinen Blues spielt, und ein skurriler Joe-Cocker-Klon, der ebenso gut blödelt wie er Gitarre spielt: Die Hamburger Jimmy Cornett und Daniel Welbat verwandelten bei den Rother Bluestagen die Kulturfabrik am zweiten Festival-Samstag in einen Bluesschuppen irgendwo an der Reeperbahn.