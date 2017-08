Freibadfest in Heideck: Andrang am Sprungturm

HEIDECK - Zum richtigen Zeitpunkt hatte Bademeister Günther Herzog das Schwimmbadfest im Spaß- und Freizeitbad Heideck angesetzt. Noch bevor das angedrohte Tiefdruckgebiet angekommen war, lag die Lufttemperatur bei 31 Grad Celsius, das Wasser hatte 24 Grad.

Bestes Wetter herrschte zum Freibadfest in Heideck. Dies nutzten die Wasserratten aus und tummelten sich auf der Riesenkrake und der Seeschlange. Bis Ende August ist das Freibad geöffnet, danach wird es saniert. © Foto: Manfred Klier



Das nutzten rund 600 Badegäste an diesem Tag aus. Herzog hatte bis zu diesem Zeitpunkt 32.000 Besucher gezählt, ein Plus von 8000 gegenüber 2016. Während sich die Kleinsten im Planschbecken vergnügten, tummelten sich die Größeren im Nichtschwimmerbecken auf der Riesenkrake oder auf der Seeschlange.

Andere platschten über die Rutsche ins Wasser. Die Mutigen stürzten sich in abenteuerlichen Sprüngen vom Sprungturm hinunter in die Flut. Neben der großen aufblasbaren Wasserschlange hatte der Kreisjugendring Roth eine Hüpfburg mitgebracht, in der sogar Salti rückwärts zu bewundern waren. Die vier jungen Mitarbeiterinnen betreuten verschiedene Spielgeräte, trugen Glitzertatoos auf und bastelten mit den Kindern Fischmobiles.

Wer das idyllisch gelegene Hei-decker Freibad heuer noch nutzen will, hat bis Sonntag, 27. August, Gelegenheit dazu. Dann schließt es seine Pforten für die anstehende Generalsanierung. 2,6 Millionen Euro sind dafür veranschlagt. Für den 1. Juni 2018 ist die Neueröffnung geplant.

kli