Friedensläufer legen in Roth eine Pause ein

Sportler und Bürgermeister solidarisierten sich - 02.05.2017 17:51 Uhr

ROTH - Auf dem Rother Kugelbühlplatz sind 35 "Friedensläufer" eingelaufen. Mit ihnen Roths Bürgermeister Ralph Edelhäußer sowie einige Sportler aus der Region, die sich auf den letzten Kilometern mit den Friedensläufern "solidarisierten".

Laufen für den Frieden: Die sportlichen Friedensaktivisten machten auf ihrer 1896 Kilometer langen Strecke von Rom nach Wittenberg eine Pause in Roth, wo sie mit Essen, Getränken und einer Spende versorgt wurden. © Foto: Tobias Tschapka



Die sportlichen Friedensaktivisten sind in Rom gestartet und derzeit auf ihrem 1896 Kilometer langen Weg in die Lutherstadt Wittenberg – als Zeichen für Frieden, Demokratie und Toleranz, und gegen Fremdenfeindlichkeit.

Im Jahr 2010 zu Beginn der Luther-Dekade fand bereits ein Lauf in die entgegengesetzte Richtung statt - exakt 500 Jahre nach Luthers bedeutsamer Romreise. Damals wurden auf dem Weg von Wittenberg nach Rom fleißig Spenden gesammelt, und am Ende kamen stolze 10 000 Euro zusammen, die Papst Benedikt XVI. persönlich ausgehändigt wurden. Verwendet wurde das Geld für bedürftige Menschen in Kenia.

Bei der Neuauflage machte der "Friedenslauf von Rom" nach Wittenberg Station in Roth. Die Friedensläufer wollen damit die Botschaft vermitteln, dass, egal welcher Religion ein Mensch angehört, alle im Glauben und der Forderung nach Frieden vereint sind – deshalb diese "ökumenische" Route vom katholischen Rom in die Reformationshauptstadt Wittenberg.

In Roth übergab der noch schwitzende Bürgermeister im Sportdress den Friedensläufern 100 Euro für das Projekt, das sie mit ihrem zweiten Friedenslauf unterstützen: ein Stromprojekt in Afrika. Eine Schule in Kenia soll eine Solaranlage aufs Dach bekommen, um ihre Betriebskosten zu senken und eine unabhängige Energieversorgung für die Bildung der Kinder in Kenia zu befördern.

Schweinfurt hieß die nächste Station für die Friedensläufer, bis dorthin sind es 160 Kilometer. Und am Montag, 8.Mai, werden die Sportler voraussichtlich die Lutherstadt Wittenberg erreichen.

