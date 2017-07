Fröhliches Sommerfest bei Sambamusik am Auhof

HILPOLTSTEIN - Zugegeben, das Wetter hätte ein bisschen schöner sein können beim großen Auhof-Jahresfest am Sonntag. Also konkurrierte auf dem weitläufigen Gelände der Behinderteneinrichtung der Rummelsberger Diakonie ein buntes Programm mit den dunklen Wolken – und das Programm hat klar gewonnen: Jede Menge Besucher kamen in den Hilpoltsteiner Ortsteil, in dem unzählige Menschen mit Handicap leben, um dort ihrerseits einiges zu erleben und einen vergnüglichen Tag zu verbringen.

Die Sambagruppe „Vincivi“ trommelte auf dem Dorfplatz und sorgte zum Jahresfest im Auhof auch an anderen Stellen für beste Unterhaltung. © Foto: Tobias Tschapka



Ob mit Behinderung oder ohne, das spielte absolut keine Rolle, denn alle feierten gemeinsam eine große Party, die mit einem gemeinsamen Gottesdienst in der Kapelle "Zum guten Hirten" begann. Das Motto dieses Gottesdiensts lautete "Staunen".

Gestaunt wurde auch danach noch mehr als genug beim Auhof-Jahresfest. An allen Ecken und Enden ertönte Musik, der Duft von gutem Essen lag in der Luft, und auch der ein paar Minuten entfernte Erlebnisbauernhof lockte mit seinem Abenteuer-Spielplatz, seinem gemütlichen Biergarten und vor allen mit seinen Tieren, die den Tag überwiegend im Freien verbrachten. Das Ponyreiten kam bei den Jungs und Mädels gleichermaßen gut an, nur die Katzen zogen es vor, im Stall zu bleiben, um dem bunten Trubel draußen zu entgehen. Denn dort amüsierten sich die Besucher unter anderem bei einem Hüpfseil-Workshop, einer Glücksbude mit Losverkauf und der Musik von "2nd Line & Helen’s Horn", außerdem gab es eine Tanzvorführung der "Piraten". Vor der Aufhof-Gärtnerei wurde auch getanzt.

Dort zeigte die VHS-Gruppe "Freestyle für alle" unter der Leitung von Murat Korkmaz ihr Können, während dazu laute Beats aus den Boxen hämmerten. Ihren Rhythmus gleich selber trommelte die in schwarz-gelben Kostümen steckende Sambagruppe "Vincivi" auf dem Dorfplatz, und auch Auhof-Leiter Andreas Ammon trommelte dabei fleißig mit. Diese lebensfrohe Formation trat im weiteren Verlauf des Jahresfestes noch an anderen Orten lautstark in Erscheinung, ebenso wie die "Piraten" und die "Freestyle"-Tänzer.

Der Dorfplatz hingegen blieb der Dreh- und Angelpunkt des Festes. Dort standen jede Menge Tische und Bänke zum Verweilen, die "Blaskapelle Jahrsdorf", die sich auch über den einen oder anderen zufälligen "Gast-Dirigenten" freute, begleitete den Biergartenbetrieb musikalisch, und vor allem war es vom Dorfplatz aus nicht weit zu allen anderen Attraktionen des Tages.

"Die junge Generation"

Die Spielstraße stand heuer unter dem Schwerpunkt der "unterstützenden Kommunikation". Auf der Freiluftbühne hatte unter anderem die Schülerband "Die junge Generation" ihren Auftritt, die sich auch nicht von einem kräftigen Regenguss aus der Ruhe bringen ließ. Außerdem stellte sich der Verein "Im Fahrtwind" vor, ein Zusammenschluss von Bikern, die Menschen mit Behinderung die Freude am Motorradfahren näher bringen wollen und sie auf ihren Bikes, Gespannen und Trikes auf eine Spritztour mitnahmen.

Natürlich durften auch die Klassiker nicht fehlen: Kinderschminken, eine Hüpfburg in der Turnhalle, Führungen über das Schulgelände sowie Bastelstationen. Und wer hoch hinaus wollte, der konnte auf dem Kletterturm beim Eingangsbereich gut gesichert klettern. Und selbst die Wolken machten freundlicherweise hin und wieder Platz für etwas Sonnenschein.

