Die eisigen Temperaturen lassen eigentlich noch nicht an Frühlingserwachen denken, aber in der Rother Kulturfabrik gab es Anlass zur Hoffnung auf Tauwetter: Das Irish Spring Festival machte wie immer um diese Jahreszeit Station, und die Band High Time, die beiden Schwestern Cassie & Maggie MacDonald und Rianta brachten den Frühling von der grünen Insel und aus Kanada mit. Am Ende durfte natürlich die traditionelle gemeinsame Session nicht fehlen, bei der sich alle neun Musiker des „Irish Spring Festivals“ auf der Bühne versammelten. Bei dieser Zugabe bekam das „Irische-Frühlings-Ensemble“ jede Menge verdienten Applaus. © Tobias Tschapka