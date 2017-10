Für jeden Bürger ein Dank aus Nepal

Besucher überreicht Landrat Eckstein einen Gebetsschal: Spendenaktion brachte 14 000 Euro - 08.10.2017 17:54 Uhr

ROTH - Unbürokratische Hilfe und langfristige Projekte zur Selbsthilfe – dafür steht die jährliche Spendenaktion des Landkreises Roth "Jeder Bürger ein Euro". Über eines der vielen Projekte, die in den letzten Jahren durch die Spenden der Landkreis-Bürger unterstützt werden konnten, hat sich Landrat Herbert Eckstein aus erster Hand informiert.

Rund 14 000 Euro aus der Aktion „Jeder Bürger ein Euro“ floss nach dem schweren Erdbeben 2015 nach Nepal. Zum Dank erhielt Landrat Herbert Eckstein einen Gebetsschal. Rechts neben ihm Brigitte Kayser, Govinda Raj Pahari, seine Frau Krishna und Bernhard Abt, der im regelmäßigen Kontakt mit der Butterfly Foundation steht. © Foto: Landratsamt Roth/Raithel



Rund 14 000 Euro aus der Aktion „Jeder Bürger ein Euro“ floss nach dem schweren Erdbeben 2015 nach Nepal. Zum Dank erhielt Landrat Herbert Eckstein einen Gebetsschal. Rechts neben ihm Brigitte Kayser, Govinda Raj Pahari, seine Frau Krishna und Bernhard Abt, der im regelmäßigen Kontakt mit der Butterfly Foundation steht. Foto: Foto: Landratsamt Roth/Raithel



Govinda Raj Pahari überreichte Landrat Eckstein zur Begrüßung einen Khata. Der nepalesische Gebetsschal ist eine kleine Geste der Dankbarkeit. Pahari hilft mit seiner Organisation "Butterfly Foundation" und in Kooperation mit zwei weiteren sozialen Hilfsorganisationen in den entlegensten Regionen Nepals beim Wiederaufbau von Schulen und Infrastruktur — auch Dank der Hilfe aus dem Landkreis Roth. Mit insgesamt rund 14 000 Euro konnte der Landkreis Pahari und seine Projekte nach dem großen Erdbeben 2015 unterstützen. Geld, das vor allem in den Wiederaufbau von Schulen und die lebenswichtige Infrastruktur des Landes fließt. "Was für Sie hier selbstverständlich ist, ist in Nepal schwer vorstellbar" erzählt Pahari. "Schulen haben keine Toiletten, es gibt kein sauberes Wasser."

Wieder Zugang zu Wasser

Ein Teil der Spendengelder aus der Aktion "Jeder Bürger ein Euro" wurde daher für die Installation einer Wasserleitung in dem Bergdorf Okhreni verwendet. Nach dem schweren Erdbeben 2015 waren sowohl das Wasserreservoir sowie die Zuleitungen in der wasserarmen Region zerstört. "Viele Menschen hier haben jetzt wieder Zugang zu lebenswichtigem Wasser – dank der Spenden aus dem Landkreis Roth", berichtet Pahari.

Mit den Spendengeldern konnten auch zwei Schulgebäude wieder aufgebaut werden. Sowohl in Okhreni als auch in dem Bergdorf Baghdwar eröffnet sich dadurch für die einheimischer Kinder die Chance auf Bildung.

Da es in Nepal keine Schulpflicht gibt und die staatlichen Schulen sich teils in miserablem Zustand befinden, sind solche privaten Initiativen, wie die der Butterfly Foundation umso wichtiger. "Wir wollen Lehrer gut ausbilden und den Kindern die Möglichkeit geben, nicht Analphabeten bleiben zu müssen", erläutert Pahari.

Der studierte Sozialwissenschaftler und Hotelbesitzer ist mit seiner Frau Krishna derzeit unterwegs auf einer Reise durch Mitteleuropa mit Aufenthalten bei seinen langjährigen Hotelgästen. Bei seinem kurzen Aufenthalt hier im Landkreis gehörte der Besuch beim Landratsamt in Roth selbstverständlich zum Programm. "Es ist eine Ehre für uns, hier sein zu können."

Zustande kam der Kontakt durch den Geschäftsführer des Kreisjugendrings, Bernhard Abt, und seine Partnerin Brigitte Kayser. Die beiden bekennenden Nepal-Fans reisten bereits mehrfach in das Land im Himalaya. "Es gibt regelmäßigen Kontakt mit Pahari und der Butterfly Foundation – das ist uns wichtig." Die Organisation berichtet über die Verwendung der Spenden und legt genau dar, wie das Geld aus dem fernen Deutschland verwendet wird.

Govinda Raj Pahari berichtete Landrat Eckstein aber nicht nur von den abgeschlossenen Projekten. Künftig soll vor allem das Thema "Hygiene und Aufklärung" im Mittelpunkt stehen. Die Butterfly Foundation sieht hier noch großen Handlungsbedarf.

Inwieweit die Butterfly Foundation auch heuer wieder von "Jeder Bürger ein Euro" unterstützt werden kann, ist noch offen. Derzeit laufen im Landratsamt die Planungen für die Spendenaktion 2017/2018.

rhv