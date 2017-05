"Für mich wär’s der blanke Horror, nicht gerne zur Arbeit zu gehen"

Die 31-jährige Julia Bauer aus Hilpoltstein ist Chefredakteurin von "Bunte.de", der Online-Ausgabe des schillernden People-Magazins "Bunte" - 12.05.2017 15:53 Uhr

HILPOLTSTEIN - Wenn sich Beruf und Berufung paaren, dann klapp’´s auch mit der Karriere. So sieht das zumindest Julia Bauer. Seit gut einem Jahr ist sie Chefredakteurin von "Bunte.de", der erfolgreichsten People-Website Deutschlands. Damit hat sich für die 31-Jährige, die in Hilpoltstein aufwuchs, ein "absoluter Traum" erfüllt. Wovon sie sonst noch träumt? Soviel vorab: ein Treffen mit US-Schauspieler Ryan Gosling und die Veröffentlichung ihres eigenen Romans gehören dazu...

Steht ihre Frau als Chefredakteurin von „Bunte.de“: Julia Bauer aus Hilpoltstein. © Foto: Lisa Hantke



Frau Bauer, ganz spontan: Nennen Sie bitte ein Wort, das sich auf hopp, hopp, hopp’ reimt!

Bauer: Flop, Flop, Flop . . .

Das passt jetzt ganz gut. Einen solchen landeten Sie nämlich damals in Günther Jauchs "Wer wird Millionär"-Show. . .

Bauer: ...als ich "Galopp" falsch zitiert habe und halb Deutschland dabei zuschaute, ja. Aber inzwischen kann ich’s: G-a-l-o-p-p. Müssen wir das hier ausbreiten?

Nein, ich dachte nur, es wäre eine gute Überleitung. Denn ähnlich vertraut dürfte Ihnen seit 2016 ein anderer Begriff sein: "Head of Content".Verraten Sie uns doch, was Sie in dieser Funktion bei "Bunte.de" machen!

Bauer: "Content" heißt übersetzt "Inhalt", umfasst also alle Artikel, Videos oder Fotos, die wir auf "Bunte.de" veröffentlichen. Dazu gehört auch, diese Inhalte auf unseren Social Media-Kanälen entsprechend zu inszenieren.

Ich bin dabei der Knotenpunkt in einem fast 30-köpfigen Team, an dem alle Infos aus verschiedenen Bereichen zusammenlaufen, bin also in der Funktion der Chefredakteurin verantwortlich.

Recherchieren, schreiben, publizieren – ist dieser Dreisatz des Journalismus für Sie als Online-Chefin eher von gestern?

Bauer: Nein, warum? Erst kommt die gründliche Recherche, dann wird produziert und schließlich veröffentlicht. Das ist auch online so. Natürlich unterscheiden sich die Produktionsweisen von Online und Print enorm. Mit den "Bunte.de"-News sind wir extrem schnell, wenn nötig sekundenaktuell. Print hat mehr Vorlauf und bietet daher noch tiefer recherchierte Artikel.

Wo sehen Sie den Journalismus von morgen?

Bauer: Ich arbeite seit 2008 digital. In dieser Zeit hat sich Vieles verändert. Als ich anfing, war Video kein großes Thema, heute ist das essentiell. Wenn jemand strahlend vor den Altar tritt oder im Interview ’ne Träne rausdrückt, dann wollen unsere Nutzer das im Bewegtbild sehen. Außerdem können wir mit Video-Werbung mehr Geld verdienen.

Ein weiteres Kernthema sind die sozialen Netzwerke. Facebook zum Beispiel ist innerhalb weniger Jahre zu einer Supermacht geworden, die wir nutzen. Unsere Facebook-Seite hat über eine Million Fans und die kommen über die dort gespielten Inhalte zu uns auf die Website.

Auch ganz wichtig sind Suchmaschinen wie "Google". Viele Nutzer gelangen zu uns, weil ihnen bei ihrer Suchanfrage Themen von "Bunte.de" angezeigt werden. Das alles hat sich entwickelt und wird sich weiterentwickeln. Ich sage nur: Facebook live, Snapchat oder Instagram. Es bringt gar nix, Angst vor Innovationen zu haben. Wir wollen und müssen mitziehen – das ist ja der Reiz am Digitaljournalismus!

Sie sind erst 31. Hätten Sie je gedacht, dass Ihre Karriere so steil verlaufen würde?

Bauer: Ich hab’ jedenfalls nie gedacht: "Ich werd’ mal Chefin". Aber ich wusste immer, dass ich kreativ arbeiten will – weil mir das einfach liegt. Ich bin sowieso der Überzeugung, dass man das, was man liebt, am besten kann. Darum hab’ ich meine Leidenschaft zum Beruf gemacht: Schreiben und Menschen. Ich bin im Grunde immer hungrig nach Weiterentwicklung – und unglaublich neugierig!

Für potenzielle Nachahmer: Wie gelangt man von Hilpoltstein in einen Chefsessel des Münchner Burda-Verlagshauses?

Bauer: Wie gesagt: Elementar sind Leidenschaft und die Bereitschaft, hart zu arbeiten. Das fällt nicht schwer, wenn man für seine Sache brennt. Und man darf als Führungskraft keine Scheu vor Verantwortung oder unliebsamen Entscheidungen haben. Für mich wär’s jedenfalls der blanke Horror, nicht gerne zur Arbeit zu gehen.

Neulich konnte man Sie als "Mediencoach" in "Germany’s Next Topmodel" bewundern. Da wirkten Sie relativ fies und brachten die Mädels sogar zum Heulen. Haben Sie nur die Drehbuchanweisung befolgt oder sind Sie als Medienfrau tatsächlich eine ganz Harte?

Bauer: Bewundern? Danke fürs Kompliment! Es gab keine Drehbuchanweisung. Ich hab’ dort meinen Job gemacht. Und wenn ich mit den Mädels auf Themen zu sprechen kam, die sie belasten, dann lag’s nicht an mir, wenn sie weinen mussten. Meine Aufgabe war es, Dinge rauszukitzeln, die die Leute interessieren.

Wie viel Moral kann man sich eigentlich leisten, wenn man den Fokus so oft auf Privatdramen oder die Cellulite von Britney Spears gerichtet halten muss?

Bauer: Wir machen uns nicht über die Cellulite von Britney Spears lustig, sondern greifen das Thema auf, weil viele Frauen dasselbe Problemchen haben. Wir wollen nämlich, dass sich unsere Nutzerinnen in der "Bunte.de"-Welt wohl und verstanden fühlen. Deshalb bejubeln wir Frauen, die zu ihrer Cellulite stehen. Generell geht es bei uns um viel Emotion. Jeder kennt Gefühle wie Verliebtsein oder Trennungsschmerz. Die beleuchten wir natürlich auch bei den Promis. Stars haben aber die Wahl: Wenn sie nicht mögen, müssen sie ihr Privatleben ja nicht öffentlich ausbreiten.

Ihre Welt ist die der Royals und des Entertainments. Ich schätze, da lässt sich nicht immer jede Nachricht auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfen. Wie stehen Sie vor diesem Hintergrund zu Schlagworten à la "fake news" oder "Lügenpresse"?

Bauer: Es ist nicht "meine" Welt, ich beobachte sie. Hajo Friedrichs hat mal gesagt, dass ein guter Journalist zwar überall dabei ist, aber nie dazugehört. Auf diesem Beobachterposten stehen wir für Ernsthaftigkeit und Glaubwürdigkeit. Wir verbreiten weder fake news, noch Lügen. Schließlich können wir uns nicht leisten, unsere Nutzer zu verarschen. Die wären sonst ganz schnell weg. . .

Was war Ihre bislang nachdrücklichste Begegnung mit einem Prominenten?

Bauer: Ich gebe zu, ich bin Heidi Klum-Fan. Was diese Frau schon gewuppt hat und immer noch wuppt . . . — da hat mich natürlich interessiert, wie sie wirklich ist. Und ich muss sagen: Sie erschlägt einen geradezu mit ihrer Aura! Als ziemlich skurril hab’ ich Christina Aguilera in Erinnerung behalten und faszinierend fand’ ich die französische Schauspielerin Julie Delpy nach einem sehr intensiven Gespräch mit ihr...

Wen möchten Sie noch interviewen?

Bauer: The one and only Ryan Gosling!

Sonstige Ziele?

Bauer: Kuba – wenn ich am Strand mit dem Laptop arbeiten kann (lacht). Aber Spaß beiseite: Ich würde wahnsinnig gern einen Roman veröffentlichen. Die Idee dazu steht schon, jetzt müsste ich nur mal zum Schreiben kommen.

