Für Schuhe legt Walter Röhrl Boxenstopps in Hilpoltstein ein

Ehemaliger Rallyefahrer Walter Röhrl lässt seine Schuhe bei der Firma Hackner - vor 4 Stunden

HILPOLTSTEIN - Eine der größten deutschen Motorsportlegenden machte unlängst Boxenstopp in Hilpoltstein. Und das nicht zum ersten Mal. Beinahe schon regelmäßig besucht Rallye-Profi Walter Röhrl aus einem ganz besonderen Grund die Stadt Hilpoltstein.

Steht auf Schuhe aus dem Hause Hackner: Motorsportlegende Walöter Röhrl, der einst die Rallyes dieser Welt dominierte. © Foto: privat



Normalerweise hält Walter Röhrl mit seinem Auto nur ganz schnell an: Reifen werden gewechselt, die Boxen-Crew überprüft sein Fahrzeug auf Herz und Nieren und dann hinterlässt "der Lange", wie ihn seine Fans liebevoll getauft haben, eine ordentliche Rauchwolke und eine dicke Schicht Gummi auf der Straße. So kennt und verehrt man ihn. Doch: Das ist ganz anders, wenn er nach Hilpoltstein kommt, weiß Michael Hackner bestens Bescheid. Bereits seit gut zehn Jahren ist Walter Röhrl Stammkunde in Hackners Schuhmanufaktur in der Zwingerstraße.

Richtig auf die Tube drücken

Wenn sich die beiden treffen, dann sind zwei richtige Profis am Werk. Röhrl, der weiß, was er für seinen Job benötigt und Michael Hackner, der sein Handwerk versteht und ihm maßgefertigte Schuhe verpasst, um so richtig auf die Tube drücken zu können.

Trotz seiner 70 Jahre ist Walter Röhrl noch "voll im Geschirr" und macht Testfahrten für namhafte Autohersteller. Für Michael Hackner ist "der Lange" nicht nur ein Kunde, sondern mehr eine Ikone, "über der niemand steht". Hackner - selbst leidenschaftlicher Motorsportfan - zählt Röhrl beinahe schon zur Familie.

Immerhin kennen sich die beiden schon seit 2007 persönlich. Nach dem Anpassen neuer Schuhe gehen die beiden mit ihren Familien gerne in Hilpoltstein essen und verbringen noch etwas Zeit miteinander.

Bodenständig

Sehr bodenständig und angenehm soll Röhrl sein, der keine Starallüren pflegt. Das gefällt Hackner am besten. Auch wenn seine aktiven Rallye-Tage längst vorbei sind, erkennt man den Ex-Rennfahrer noch immer in der Öffentlichkeit.

"Autogrammwünsche erfüllt er prompt", sagt Hackner. Und sein signiertes Foto hängt längst an Hackners "Wall-of-Fame" im Laden, neben Größen wie Alfons Schuhbeck oder Hans-Rudolf Wöhrl.

Doch warum kommt Walter Röhrl ausgerechnet nach Hilpoltstein, um Schuhe zu kaufen? "Das ist einfach", sagt Schuhexperte Michael Hackner. "Die Fußarbeit von Walter Röhrl an Kupplung, Gas- und Bremspedal gleicht in der Perfektion einem Pianospieler. Jede Bewegung ist elegant und sitzt einwandfrei. Dafür benötigt Walter einen Schuh, der speziell für ihn angefertigt wird."

Von der Weltmotorsportbehörde FIA werden darüber hinaus strenge Richtlinien erlassen, was die Beschaffenheit von Rennfahrerschuhen betrifft. "Diese Messlatte erfüllen wir voll. Wir sind die Einzigen, die für einen solchen Schuh eine offizielle Zulassung der FIA haben."

Nur das Beste

Darüber hinaus legt Röhrl großen Wert auf Qualität. "Wenn er sich ein Auto leiht, fährt er nur damit, wenn es bis ins Detail perfekt eingestellt wird. Gleiches gilt für seine Schuhe: Er will vom Material nur das Beste", betont Michael Hackner.

Bis zu seinem nächsten Besuch in Hilpoltstein werden noch einige Monate vergehen, doch kommen wird Walter Röhrl auf jeden Fall wieder, ist Hackner überzeugt.

Die Stadt Hilpoltstein sei ihm schon richtig ans Herz gewachsen und "er kommt gerne zu uns", freut sich Michael Hackner schon jetzt.

mm