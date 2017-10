Fürchtet euch nicht und schweigt nicht zu dieser Welt!

Für uns selbstverständlich, vor 500 Jahren noch unvorstellbar: Alle Ämter in der evangelisch-lutherischen Kirche in Deutschland stehen Frauen und Männern gleichberechtigt offen. Die historischen Thesen Luthers (hier von Pfarrer Joachim Klenk und Pfarrerin Elisabeth Düfel gemeinsam an die Pforte der Rother Stadtkirche gehalten) setzten eine Erneuerung in Gang, die der Kirche immer wieder neue Aufgaben stellt. © Foto: Steffi Graff



"Verherrlicht nicht Luther, lebt mit Christus" stellt der Büchenbacher Pfarrer Mario Ertel an den Anfang seiner Thesen. Er fordert: "Schluss mit den Grabenkämpfen zwischen verschiedenen Kirchen und Konfessionen sowie zwischen Liberalen und Konservativen. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob!" Außerdem spricht er sich dafür aus, Kirche zeitgemäß und modern zu gestalten: "Mut zu neuen Formen in Gottesdienst, Musik, Gemeindearbeit und Kirchen-Organisation!"

Gottes Wort und "reflektierte Glaubensausübung" stellt die Georgensgmünder Pfarrerin Cornelia Meinhard ins Zentrum ihrer Thesen: "Gottes Wort will uns als Mensch, als Kirchengemeinde, als (Gesamt-)Kirche, als Gesellschaft aufrichtig und aufrichtend infrage stellen: Kritisch, wo wir uns erfolgreich und selbstsicher fühlen. Barmherzig, wo wir an uns selbst, an Leben (und Sterben) zu zerbrechen drohen. Dazu gehört die Hoffnung, dass Gott – und nicht wir — über dieses Leben und über das, was wir jetzt sehen, hinaus erschaffen und erlösen kann. Das Wort Gottes von anderen Worten zu unterscheiden, benötigt Übung: im gemeinsamen Bibellesen, im Gottesdienst. Bildung ist ein Schlüssel für reflektierte Glaubensübung – aus reflektierter Glaubensübung wächst Bildung im Gegensatz zum Ansammeln von Informationen."

Mit seinen beiden Thesen möchte der Rittersbacher Pfarrer Werner Gottwald in lutherischer Tradition zur Diskussion anregen: "Die Liebe Gottes ist unabhängig von Geschlecht, Rasse und Zugehörigkeit zu einem Volk. Entsprechend soll sich unsere Liebe nur daran orientieren, wer mir zum liebesbedürftigen Nächsten wird." Gesellschaftliche Veränderungen können in seinen Augen wichtige Impulse geben: "Die zunehmend schwierige Lage der Kirche birgt auch die Chance, sich auf ihre Wesensmerkmale zu besinnen und die Reformation fortzuführen."

"Fürchtet euch nicht!" ruft die Hilpoltsteiner Pfarrerin Verena Fries ihrer Kirche zu und führt aus: "Da unser Gott, der uns das Leben geschenkt hat, uns durch mancherlei vielgestaltige Boten dies immerfort hat wissen lassen, dürfen wir glauben, dass unser Leben ein furchtloses Leben sein soll. Wir erfahren mancherlei Schicksalsschläge, Nachrichten aus nah und fern. Unsere Lebensumstände ändern sich schneller, als wir das verstehen können. Das macht uns traurig, unruhig und manchmal auch ängstlich. Doch in der Heiligen Schrift steht klar und deutlich: Die Liebe treibt die Furcht aus." Auch in schwierigen Zeiten und angesichts populistischer Tendenzen: "Als Kinder Gottes brauchen wir uns nicht zu fürchten, zu kurz zu kommen. Sondern wir sind und bleiben Menschen, die durch Jesus Christus befreit sind. Deshalb brauchen wir uns nicht von der Panik um uns selbst und um andere erneut zu Knechten und Gejagten machen zu lassen. Es ist unsere Aufgabe, uns jenen Tendenzen mutig entgegenzustellen, die die Ängste der Menschen nutzen und kurzfristige Antworten auf die Fragen der Zeit geben, die die Welt kälter und unmenschlicher machen. Weil wir wissen, dass wir bedingungslos von Gott geliebt sind, lasst uns mit diesem liebevollen Blick Gottes in die Welt sehen und uns dafür einsetzen, dass diese Liebe Raum bekommt — und nicht Furcht und Hass."

Der Eckersmühlener Pfarrer Bernhard Nikitka sieht die aktuellen Bemühungen der Kirchenleitung um "Profil und Konzentration" sehr skeptisch. Er fordert dagegen eine Stärkung der Ortsgemeinden: "Die Kirche lebt in den Gemeinden vor Ort. Wer die Ortsgemeinde schwächt, schwächt die Kirche. Alle modernen Versuche der Landeskirche, den "Betrieb" durch "Konzentration" und effektiver machen zu wollen, machen auf Dauer die Gemeinden und damit die Kirche selbst kaputt." "Die Gemeindepfarrerin und der Gemeindepfarrer sind das eigentliche Gesicht der Kirche. Pfarrerinnen und Pfarrer in Diensten und Werken leisten sicher gute Arbeit, die aber fast nicht in den Gemeinden ankommt. Daher brauchen wir mehr Pfarrstellen im Gemeindedienst, dafür weniger in übergemeindlichen Strukturen." Und: "Die Gemeinden blühen dort auf, wo sie sich nicht um sich selbst, sondern um andere kümmern. Das Abziehen von Aufgaben aus den Gemeinden ist sicher gut gemeint, entlässt die Ortsgemeinden aber aus ihrer Verantwortung am Wort Gottes und entzieht ihnen ihre wahre Lebensgrundlage."

Kurz und knapp formuliert der Rother Pfarrer Joachim Klenk seine Thesen, die auf Spiritualität, Organisation und gesellschaftliche Präsenz zielen: "Lasst mehr Raum für Spiritualität, die das Leben bereichert", stellt er an die Spitze seiner Thesen. Organisatorisch wünscht er sich mehr Mut zu umfassenden Reformen: "Gebt guten Reformen eine Chance, statt unsäglichen Reförmchen nachzulaufen." Schließlich verweist er auch darauf, dass Kirche gesellschaftlich Stellung beziehen soll: "Machts wie Gott, schweigt nicht zu dieser Welt."

Heute feiern die Protestanten das 500-jährige Reformationsjubiläum. Am 31.Oktober 1517 soll der Theologieprofessor und Prediger in der Wittenberger Schlosskirche Doktor Martin Luther seine 95 Thesen mit kräftigen Hammerschlägen an die Tür der heimischen Schlosskirche angeschlagen haben. 95 Thesen gegen die Praxis der päpstlichen Kirche, Seelenheil durch den Kauf von Ablassbriefen zu versprechen.

Stattdessen forderte er von allen Christenmenschen und kirchlichen Würdenträgern ein gottgefälliges Leben, aufrichtige Buße und Werke der Nächstenliebe in der Nachfolge Jesus Christus. Hat er oder hat er nicht? Ob Martin Luther am Vorabend von Allerheiligen tatsächlich zum Hammer gegriffen hat, um seine 95 Thesen gegen den Ablasshandel zu veröffentlichen, darüber streiten sich die Gelehrten. Gesichert ist, dass der Reformator an jenem historischen Tag einen Brief an seine kirchlichen Vorgesetzten schrieb, in denen er die Praxis des Ablasshandels mit deutlichen Worten anprangerte und die Behebung der Missstände in der päpstlichen Kirche anmahnte. Dem Brief legte er die 95 Thesen bei. Diese verbreiteten sich so rasch in der Öffentlichkeit, dass es zumindest vorstellbar scheint, dass sie auch per Türanschlag unter das Volk, an das sie eigentlich gar nicht gerichtet waren, gebracht worden sein könnten. Egal wie, der Tag ist als Schlüsseldatum für die Reformationsbewegung in die Geschichte eingegangen und jährt sich heute zum 500. Mal. Eine ganze Dekade hat sich die evangelisch-lutherische Kirche auf das Reformationsjubiläum eingestimmt. Im "Lutherjahr 2017" haben unzählige Veranstaltungen zum Thema stattgefunden. Heute wird in den Gemeinden mit Festgottesdiensten das Reformationsjubiläum gefeiert.

Wenn man "Reformation", also "Erneuerung" feiert, reicht es nicht, den Blick rückwärts zu richten. Wir haben den Tag zum Anlass genommen, uns einmal unter den evangelischen Geistlichen im Landkreis umzuhören, was sie anno 2017 ihrer Kirche zu sagen haben. "Wenn Sie Gelegenheit hätten, heute Ihrer Kirche einige Thesen an die Tür zu hämmern, welche wären das dann?", wollten wir wissen. Das sind die Antworten.

