Fußgänger findet vermissten 88-Jährigen in Waldstück

Am Montagabend war der Mann aus dem Rother Wohnheim verschwunden - vor 1 Stunde

ROTH - Ein Fußgänger hat am Dienstagnachmittag den seit Montag vermissten 88-Jährigen aufgefunden. Er musste aufgrund seines Gesundheitszustandes in eine Klinik gebracht werden.

Gegen 18 Uhr war der 88-Jährige am Montag aus dem Wohnheim in Roth verschwunden. Mit Spürhund und Rettungshubschraubern suchten die Einsatzkräfte der Polizei noch am selben Abend nach dem vermissten Mann. Aufgrund seines Gesundheitszustandes wurde angenommen, dass er völlig hilflos unterwegs war. Auch am Dienstagmorgen wurde die Suche fortgeführt - jedoch vergeblich. In einem Waldstück zwischen Roth und Meckenlohe fand ein Fußgänger den Senior dann aber um kurz nach 16 Uhr vor. Er verständigte sofort die Polizei. Aufgrund seines Gesundheitszustandes musste der Gesuchte zunächst mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.