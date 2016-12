Gänse treiben den Stromverbrauch auf die Spitze

Versorger in Roth und Hilpoltstein spüren den Braten im Backofen - vor 3 Stunden

LANDKREIS ROTH - Wenn am ersten Weihnachtstag die Besinnlichkeit eingekehrt ist, beginnt für die Energieversorger eine angespannte Zeit: die „Gänsebratenspitze“ droht.

Der Gänsebraten am ersten Weihnachtsfeiertag ist nicht nur für Köche eine Herausforderung. Denn die Energieversorger müssen mit dem hohen Stromverbrauch umgehen. © Foto: Sippel



Der Gänsebraten am ersten Weihnachtsfeiertag ist nicht nur für Köche eine Herausforderung. Denn die Energieversorger müssen mit dem hohen Stromverbrauch umgehen. Foto: Foto: Sippel



Traditionell sitzt am 25. Dezember die ganze Familie zusammen, im Backofen schmort der Gänsebraten, der Stromverbrauch steigt stetig an. „Gänsebratenspitze“ nennen das die Stromversorger, meistens zwischen 12 und 13 Uhr wird sie erreicht.

Martin Kuhlhüser, der Leiter der Rother Stadtwerke sagt, die Spitze gebe es so deutlich schon lange nicht mehr. „Die Essgewohnheiten der Menschen haben sich verändert“, meint Kuhlhüser, viele Familien speisen auswärts und bemühen nicht mehr den eigenen Backofen. Und Mittagsspitzen gäbe es das ganze Jahr über.

Zudem sei das Netz besser als in der Vergangenheit. „Vor 15 Jahren waren Schwankungen ein größeres Problem“, so Kuhlhüser. Außerdem helfen die vielen Einspeiser von Erneuerbaren Energien, die Spitzen abzufangen. Auch bei trübem Himmel schaffen es die Sonnenstrahlen, zumindest ein bisschen auf die Photovoltaikanlagen durchzudringen.

Doch im Landkreis sieht es anders aus als in der Stadt Roth, wie die Main-Donau Netzgesellschaft als Betreiberin des Stromnetzes auf Anfrage berichtet. Sie kann an den Monitoren der Netzleitstelle die Kochgewohnheiten genau nachvollziehen. Die Backröhren werden nach dem Frühstück etwa ab 9 Uhr auf gut 200 Grad aufgeheizt, anschließend kommen die ersten Weihnachtsgänse in den Ofen.

Die Stromlastkurve steigt kontinuierlich steil an und gegen 12 Uhr wird die sogenannte Gänsebratenspitze erreicht. Zusätzlich werden während dieser Zeit noch die Kochplatten für die Beilagen des Weihnachtsessens eingeschaltet. Danach ist ein Rückgang bei der Stromlast zu verzeichnen, da die Bratröhren und Kochplatten langsam wieder ausgeschaltet werden.

Auch am zweiten Weihnachtsfeiertag werden traditionell zur Mittagszeit festliche Mahlzeiten zubereitet, doch liegt die Spitze nicht mehr so hoch, so die Netzgesellschaft. Die Gesamtlast im Versorgungsgebiet sei am ersten Weihnachtsfeiertag im Vergleich zu einem anderen Sonntag im Dezember — oder auch im Vergleich zu einem „trüben“ Sonntag im August — um etwa 200 Megawatt höher.

Die Ausprägung solcher Lastspitzen hänge sehr stark von der Witterung an diesen Tagen ab und ob viel Strom aus erneuerbaren Energien eingespeist werde oder eher weniger. Verglichen mit einem Werktag, an dem auch die Gewerbebetriebe am Stromnetz sind, sei die Belastung an Weihnachten gut abzufangen.

Und auch die Sicherheit ist nach Angaben der Netzgesellschaft gewährleistet: Die Leitstelle ist rund um die Uhr besetzt, auch während der Weihnachtsfeiertage und an Silvester kümmern sich die Mitarbeiter um die Überwachung der Strom-, Gas-, Fernwärme- und Wassernetze.

Allgemein lässt sich in den vergangenen Jahren bundesweit ein leichter Rückgang des Stromverbrauchs rund um die Weihnachtstage feststellen, so die Main-Donau Netzgesellschaft. Die Ursachen dafür seien vielfältig, Energieeinsparmaßnahmen spielen dabei jedoch eine wichtige Rolle. Dazu zählt etwa der Einsatz energieeffizienter Haushaltsgeräte, aber auch die Umstellung der Weihnachtsbeleuchtung auf stromsparende LED-Lampen.

Benjamin Huck

Mail an die Redaktion