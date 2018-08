Ganz schön knifflig: Wenn das Geld im Knetgummi steckt

Bei Spielen auf der Wiese der Rother Ecclesia gab es 10-Cent-Stücke zu gewinnen - vor 1 Stunde

ROTH - Was tun, wenn das Kerwa-Geld von Oma schon verbraucht ist? Hier schafft der traditionelle Kindernachmittag auf dem Gelände der Ecclesia Abhilfe. Dort konnten die kleinen Kirchweihgäste nach Herzenslust Ping-Pong-Bälle mit einer Wasserpistole von Flaschenhälsen schießen, am Glücksrad drehen und versuchen, in Knetgummi steckende Geldstücke mit chinesischen Essstäbchen zu befreien

Ganz schön knifflig: An einer Station mussten 10-Cent-Stücke aus Knetgummi befreit werden. © Foto: Martin Regner



Für erfolgreich absolvierte Stationen, insgesamt elf an der Zahl, gab es Zehn-Cent-Stücke zu gewinnen. Zum Sparen oder Ausgeben auf der benachbarten Kirchweih. Die Stadt Roth hatte für die Veranstaltung am Kirchweih-Dienstag insgesamt 400 Euro Preisgeld zur Verfügung gestellt. Das Geld war aber nicht der einzige Anreiz zum Mitmachen — schließlich ging es auch um den Spaß.

