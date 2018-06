Strahlender Sonnenschein und ein Traumwetter machten es den Besuchern beim Tag der offenen Gartentür in Wassermungenau einfach, sich an den ausgesucht schönen, liebevoll gepflegte Privatgärten zu erfreuen. © Karlheinz Hiltl

Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Mit 192 PS und 1600 Litern Wasser zum Einsatz Es ist rot, imposant und inzwischen ziemlich selten: Das Tanklöschfahrzeug, mit dem die Freiwillige Feuerwehr Großweingarten ausrückt, hat schon knapp 40 Jahre auf dem Buckel. "Der hat schon Nostalgiewert. Das Auto ist einfach schön anzuschauen“, meint Kommandant Thomas Kracht. Der alte MAN steht seit 2006 in dem Spalter Ortsteil und ist ein echter Hingucker.