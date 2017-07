Gaststätten am Marktplatz wachsen zusammen

HILPOLTSTEIN - Aus zwei mach´ eins: Die Hilpoltsteiner Traditionsgaststätten "Zur Post" und "Schwarzes Ross" werden künftig ein gemeinsames "Genuss-Ensemble" am Marktplatz bilden. Zu diesem Zweck lärmen seit Herbst vergangenen Jahres Baumaschinen an historischer Stätte. Geht es nach dem Willen der Eigentümerfamilie Gutmann, so soll die Sanierungsmaßnahme dafür sorgen, "dass das geschichtsträchtige Stadtambiente weiter aufgewertet wird", sagt Michael Gutmann. Eindrücke vom Baufortgang verschafften sich gestern Landrat Herbert Eckstein und Hilpoltsteins Bürgermeister Markus Mahl.

Baustellen-Besuch: Eigentümer Michael Gutmann (re.) führte seine Gäste auf dem Areal des Gasthauses „Zur Post“ herum, das derzeit saniert wird, um mit dem benachbarten Anwesen „Schwarzes Ross“ zusammenzuwachsen. © Foto: Petra Bittner



Mit alter Bausubstanz kennt Michael Gutmann (34) sich aus. Das Tittinger Schloss oder das ehemalige "Café Wanner" am Nürnberger Dutzendteich gehen zum Beispiel auf die (Sanierungs-)Rechnung der traditionsreichen Brauereifamilie aus Titting. Ja, den Gutmanns wohne durchaus eine Art "Denkmalschützer-Gen" inne, bestätigt Michael Gutmann, der 2015 gemeinsam mit seinem Bruder Fritz die Brauereigeschäfte im 40 Mitarbeiter zählenden Betrieb vom Vater übernommen hat. Bier ist nun also mehr denn je sein Metier.

Damit sei der Bezug zu Hilpoltstein ja wohl klar: Immerhin schlummern im "Schwarzen Ross" die Relikte der vorgeblich ältesten Weizenbierbrauerei Mittelfrankens aus dem Mittelalter. Abgesehen davon, hätte das heute oberbayerische Titting vor der Gebietsreform noch zum mittelfränkischen Altlandkreis Hilpoltstein gehört. Die Burgstadt sei demnach keine Unbekannte für die Gutmanns. "Schön", wenn man dort dann "alte Gebäude zu neuem Leben erwecken kann", meint Michael Gutmann überzeugt.

Aktuell bedeutet dieses "neue Leben": Großbaustelle im Anwesen "Zur Post", dessen Entstehung man aufs Jahr 1805 datiert. Dort wird seit Herbst 2016 emsig gewerkelt, um die Zusammenführung mit dem benachbarten "Schwarzen Ross" voranzubringen.

Mittlerweile fügt sich im "Post"-Hof ein Rohbau an den ehemaligen Versorgungstrakt, um diesen zu vergrößern. Denn "Post" und "Ross" sollen künftig über eine gemeinsame Küche verfügen. Ferner wird auch der "Post"-Stadel für noch nicht genauer definierte Zwecke saniert.

Entkernung ist erledigt

Weitgehend erledigt sei mittlerweile die Entkernung des Haupthauses, verdeutlichte Michael Gutmann seinen Gästen am Freitag an Ort und (Bau-)Stelle. Nun werde mit der Verlegung der Versorgungsleitungen begonnen, um danach peu à peu den historischen Charme der "Post" wiederherzustellen. Im Anschluss wären schließlich die "Verbindungsarbeiten" zum "Schwarzen Ross" dran. Das Ganze stets mit möglichst viel Rücksicht auf den Altbestand – und: barrierefrei.

Letzteres garantiere ein Aufzug, dessen Realisierung sich jedoch "nicht ganz einfach" gestaltet hätte, wie die Architekten Wolfgang Albert und Stefan Ziegler erläuterten. Das unter der "Post" befindliche Tonnengewölbe habe die Planer und das ausführende Bauunternehmen Schalk nämlich vor Herausforderungen und einen "Riesenaufwand" gestellt, um bauliche Stabilität gewährleisten zu können, erläuterte Richard Schalk.

Doch das Unternehmen sei nun geglückt. Und auch wenn noch jede Menge Arbeit warte – viel Lob hat Eigentümer Michael Gutmann bereits für die Denkmalschutzbehörden parat, zumal die das Projekt im Rahmen einer "sehr konstruktiven Zusammenarbeit" begleiten würden.

Auch zur Stadt Hilpoltstein, Vorbesitzerin der "Post", unterhalte man "ein gutes Verhältnis", so Gutmann. Das konnte Bürgermeister Markus Mahl nur bestätigen, zumal der sich glücklich schätzte, dass die Gutmanns dafür Sorge trügen, ihre Sanierungsbemühungen dem Stadtbild anzupassen, während dahinter "Hotellerie und Gastronomie nach modernen Standards" warten würden.

Wirt ist richtiger Partner

Überzeugt ist Michael Gutmann auch davon, in der Wirtsfamilie Miemczyk einen Partner zu haben, der den ideellen Wert des Anwesens "richtig zu schätzen" wisse und weiter in die Zukunft tragen werde – gleichwohl die Miemczyks derzeit mit erheblichen (Bau-)Beeinträchtigungen zu leben hätten.

Wann sich das "Schwarze Ross" und der Gasthof "Zur Post" so richtig aneinandergekuschelt haben werden? "Ich denke, der ´Post`-Garten ist im Sommer 2018 wieder offen", erklärte Michael Gutmann. Damit stünde den Gästen das Gesamtareal von "Ross" und "Post" zur Verfügung – plus insgesamt 50 Hotelbetten.

"Ich freue mich selber über diese Ergänzung zur bestehenden Hilpoltsteiner Gastronomie", bekannte Gutmann – und hofft vor allem, "dass es den Hilpoltsteinern gefallen wird..."

Doch dessen war sich Landrat Herbert Eckstein nach dem Rundgang ziemlich sicher – auch darin, dass das Zusammenspiel der beiden einst separaten "Idyllen" bald ein rundes Bild ergeben werde. Kurz: "Das ist ein Glücksfall für Hilpoltstein!"

