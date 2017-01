Gegenwind für Hilpoltstein vor dem Final Four

HILPOLTSTEIN - Der TV Hilpoltstein hat in der zweiten Bundesliga 3:6 beim 1. FC Köln verloren. Wie im Hinspiel waren es äußerst knappe Duelle gewesen, in denen der Aufsteiger diesmal das glücklichere Ende für sich hatte.

Petr David (vorne) und Dennis Dickhardt (hinten) kassierten in ihrem Doppel zwei Gelbe Karten und verloren dadurch einen wertvollen Punkt im Entscheidungssatz. © Salvatore Giurdanella



Hilpoltstein war in der Hoffnung ins Spiel gegangen, die Doppelbilanz aufbessern zu können und so nicht wie so oft in der bisherigen Saison, in den Einzeln einem Rückstand hinterherlaufen zu müssen. Diese Hoffnung erfüllte sich jedoch nicht. Petr/David und Dennis Dickhardt mussten sich Robin Malessa und Gianluca Walther in vier Sätzen beugen, verloren dabei den zweiten und den vierten Satz mit 10:12. Auf der anderen Platte kämpften sich Alexander Flemming und Nico Christgegen Lennart Wehking und Björn Helbing in den fünften Satz, verloren diesen jedoch 7:11.

Knapp war es auch im vorderen Paarkreuz: David lag gegen Köln Kapitän Wehking 0:2 hinten, kam dann noch einmal heran, verlor den vierten Satz aber 11:13. Daneben holte Flemming den ersten Punkt für den TV: Er glich gegen Helbing im vierten Satz aus und gewann den fünften mit 12:10.

Christ im Pech

Nach der Pause schickten sich Dickhardt und Christ an, den 3:1-Vorsprung des Aufsteigers aufzuholen. Dickhardt legte gegen ein Malessa ein 2:0 vor und ließ sich auch von einem 14:16 im dritten Satz nicht aus der Ruhe bringen, sondern brachte den Punkt mit einem 11:9 nach Hause. Christ musste gegen Walther und einen zwischenzeitlichen 2:1-Satzführung in den fünften Satz. Nach dem 9:9 legten beide Akteure abwechselnd vor und schraubten das Ergebnis in die Höhe. Mit dem 18:16 gelang Walther der glückliche Schlusspunkt.

Auch Flemming konnte das Blatt gegen Wehking nicht wenden, er unterlag in drei knappen Sätzen. Dafür gelang David gegen Helbing der dritte Hilpolsteiner Punkt zum 3:5 in drei Sätzen. Mit Siegen Christs und Dickhardts in den abschließenden beiden Duellen hätte es zum Unentschieden gereicht. Während Christ gegen Malessa zweimal einen Satzrückstand aufholte, aber den entscheidenden 11:13 abgab, verlor Dickhardt jedoch relativ schnell gegen Walther. Damit stand die 3:6-Niederlage fest.

Zwei Gelbe Karten

Eine Niederlage mit der Teamchef Bernd Beringer ziemlich haderte. Zwar war es ein hochklassiges Match gewesen. Aber: Zum einen hatten seine Spieler eben viele Sätze knapp verloren und einige Matchbälle nicht ins Ziel gebracht, zum anderen schien Köln, die im Trainingslager waren, besser vorbereitet. Und dritten — und dies ärgert Beringer am meisten — hatten im Doppel zuerst Dickhardt (Tritt gegen den Tisch) und dann David (Zeitspiel) eine gelbe Karte kassiert, die im entscheidenden vierten Satz zum Punktabzug und zum Stand von 10:11 geführt hatte.

„Es waren Nuancen, aber wir haben uns mit den Unbeherrschtheiten selbst geschadet“, so Beringer. „Das war kein Rückenwind für das Final Four, sondern Gegenwind in der Liga.“

1. FC Köln - TV Hilpoltstein 6:3. Malessa/Walther - David/Dickhardt 11:9, 12:10, 6:11, 12:10; Wehking/Helbing - Flemming/Christ 11:7, 7:11, 11:9, 4:11, 11:7; Wehking - David 11:9, 11:6, 6:11, 13:11; Helbing - Flemming 9:11, 11:6, 11:4, 4:11, 10:12; Malessa - Dickhardt 9:11, 9:10, 16:14, 9:11; Walther - Christ 11:4, 9:11, 7:11, 11:8, 18:16; Wehling - Flemming 15:13, 11:8, 11:8; Helbing - David 12:14, 2:11, 12:14; Malessa - Christ 11:9, 8:11, 11:7; 9:11, 13:11; Walther - Dickhardt 11:9, 11:3, 11:5.

