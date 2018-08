Geld einnehmen und ausgeben wie die Großen

ROTH - Er ist der Klassiker im Ferienprogramm, auch wenn er nur alle drei Jahre stattfindet: der Spiele-Landkreis "Mini-Roth", der in diesem Jahr zum zehnten Mal abgehalten wird und seit seiner Premiere 1988 nichts an Faszination verloren hat. Bis zu 300 Mädchen und Buben ab sechs Jahren tummeln sich bis zum Samstag auf dem Gelände der freikirchlichen Gemeinde Ecclesia (ehemaliges TSV-Gelände), und sollten noch ein paar mehr Kinder aus allen Landkreisgemeinden anreisen und an der Kasse stehen, gibt es eine Reserve von 20 Plätzen, damit niemand weggeschickt werden muss.

Unter der fachkundigen Anleitung von „echten“ Berufstätigen wie hier von Künstler Klaus Leo Drechsel machen die Mini-Roth-Teilnehmer ihre ersten Berufs-Erfahrungen. © Fotos: Tobias Tschapka



Wie immer ermöglicht Mini-Roth Kindern und Jugendlichen das Kennenlernen verschiedener Lebens- und Arbeitsbereiche und gibt an 37 Stationen spielerisch Einblick in die Welt der Erwachsenen. In Werkstätten, Betrieben und Ateliers schlüpfen sie unter Anleitung von Handwerksmeistern, Künstlern und Betreuern in die Rolle von Schreiner, Friseur oder Zeitungsredakteur.

Für ihre Arbeit im jeweiligen Beruf verdienen die Kinder so genannte "Mini-Roth-Euro". Damit haben sie die Möglichkeit, die hergestellten Produkte in den Werkstätten zu kaufen. Die dürfen übrigens auch von den Eltern gekauft werden, die aber angehalten sind, ihre Sprösslinge Mini-Roth auf eigene Faust erforschen zu lassen.

Veranstaltet wird die kleine Zelt- und Budenstadt von Kreisjugendring und Jugendbüro der Stadt Roth, mit großzügiger Unterstützung der Sparkasse und regionaler Unternehmen.

Schon seit Dienstag pulsiert das jugendliche Leben auf der Wiese. Die ist als solche fast nicht mehr zu erkennen, denn eines ist sicher: Mini-Roth 2018 geht als das heißeste Mini-Roth in die Geschichte ein. "Ich kann mich nicht erinnern, dass es jemals so warm war", so Jugendbüro-Leiterin Karin Reich, die sich mit KJR-Geschäftsführerin Anja Völkl die Gesamtleitung teilt. Reich muss es wissen, hat sie doch seit dem ersten Mal kein Mini-Roth ausgelassen. "Geregnet hat es nur einmal, dann aber gleich drei Tage lang", erinnert sich Reich.

Von Regen diesmal keine Spur, brütende Hitze liegt über der Spielestadt. Kein Wunder, dass sich alle Ehrengäste bei der offiziellen Eröffnung in das bunte Zirkuszelt verzogen haben, in dem die Kinder sonst bunten Schmuck produzieren. Darin war es zwar noch wärmer als draußen, aber es bot Schutz vor der Sonne. KJR-Vorsitzender Simon Volkert freute sich über die vielen Gäste, darunter Bürgermeister, Kreis- und Stadtratsmitglieder sowie Firmenvertreter. Es sei angesichts des großen organisatorischen Aufwands eine tolle Leistung, dass es Mini-Roth immer noch gibt. "Das liegt nicht zuletzt an der kontinuierlich guten Zusammenarbeit von Landkreis, Stadt Roth und Sponsoren — ein Zeichen dafür, dass sich der Aufwand lohnt und Mini-Roth wirklich was wert ist."

Landrat Eckstein erinnerte an die Anfänge, die man sich von "Mini-München" abgeschaut hätte. "Eine Idee aufzuschnappen ist das eine, sie umzusetzen das andere", so der Landrat, der sich freute, dass unter den rund 100 Mitarbeitern — haupt- und ehrenamtlichen Helfern, Personal der Stadtgärtnerei, der Bücherei, des Landrats- und des Gesundheitsamts sowie Auszubildenden der Sparkasse — von Anfang an ein harter Kern mit Begeisterung und Leidenschaft dabei ist.

"Findet etwas dreimal statt, spricht man von einer Traditionsveranstaltung, ab zehnmal gilt sie als Kult", findet Roths Bürgermeister Ralph Edelhäußer. Er könne gar nicht oft genug den Hut ziehen vor der Leistung aller Beteiligten. Jeder Euro, der für Mini-Roth ausgegeben werde, sei gut angelegt, darin werde sich der Stadtrat auch künftig immer einig sein. "Da gibt es keine Diskussion", so Edelhäußer, der sich mit dem Landrat die Schirmherrschaft teilt und deshalb vermutet: "Bei zwei Schirmherren ist es halt auch doppelt so heiß."

Dann erforschten auch die Ehrengäste den Spielelandkreis, und darin gab es viel zu entdecken. Neben "Klassikern" wie der Zeitungsredaktion, die einmal am Tag eine Ausgabe herausbringt, der Gärtnerei oder dem Recyclinghof gab es auch neue Stationen. Zum Beispiel die Technik-Werkstatt, in der man mit stromleitender Knetmasse lustige LED-Monster baut, oder das Atelier, in dem man Holzstelen kreativ bemalt. Neu auch der Boulder-Würfel zum Klettern, übrigens eine der wenigen Stationen, wo keine Mini-Roth-Euros zu verdienen, sondern nur auszugeben sind.

Wer Limo oder Cola trinken oder sich ein Eis leisten will, muss ebenfalls ein paar bunte Geldscheine, die jeden Tag andersfarbig ausgegeben werden, damit die Kinder sie nicht "horten", ausgeben. Dafür gibt es eine wichtige Erfrischung kostenlos und unbegrenzt: frisches Wasser! Und das war beim heißesten Mini-Roth der Geschichte auch dringend nötig.

TOBIAS TSCHAPKA