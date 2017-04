Gemeinsam unterwegs auf dem Jakobusweg

LANDKREIS ROTH - Zur Pilgersaison 2017 legt die Lokale Aktionsgruppe ErLebenswelt Roth ein achtseitiges Faltblatt auf, mit dem zu zahlreichen Pilgerwanderungen eingeladen wird.

Eins der beiden Titelbilder des Faltblattes zeigt Heinrich Heim, den Initiator des Jakobuswegs Nürnberg-Eichstätt.



Das Bild auf der Titelseite erinnert an Heinrich Heim, den Ende Oktober verstorbenen Initiator des Jakobuswegs Nürberg-Eichstätt. Mit Rucksack und Pilgerstab geht er einer (nicht sichtbaren) Gruppe voran. Ein zweites Bild zeigt die moderne Jakobuskapelle im Heidenberg bei Kammerstein, in der Pilger Ruhe finden können.

Der Ostermontag, der Emmaus-Tag, ist ein beliebter Pilgertermin, wie die ersten drei Angebote im Faltblatt zeigen. Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Kammerstein lädt ein zum Emmausgang. Beginn ist um 10 Uhr mit einer Andacht an der Jakobuskapelle im Heidenberg (Parken in der Heidenbergstraße).

Ebenfalls am Ostermontag kann man sich an der ersten Etappe des Sonntagspilgerns beteiligen, das vom Pilgerzentrum St. Jakob in Nürnberg angeboten wird. In sechs Etappen führt der Weg von Nürnberg nach Kalbensteinberg. Jede Etappe beginnt mit einem Gottesdienst, dann macht man sich auf einen etwa acht Kilometer langen Weg. Die erste Etappe steht unter dem Motto "Richtungswechsel" und führt von Nürnberg nach Kornburg. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr die Kirche St. Jakob in Nürnberg.

Das dritte Emmaus-Angebot führt von Abenberg nach Kammerstein. Beginn ist um 13.30 Uhr in der evangelischen Johanniskirche in Abenberg. Gepilgert wird zur Jakobuskapelle im Heidenberg. Nach einer Andacht beendet eine Brotzeit diesen Emmausgang.

Für Samstag, 29. April, lädt die Pilgerstelle Eichstätt ein zur Pilgerwanderung von Greding nach Altdorf. Tags darauf, am 30. April, führt das Sonntagspilgern von Kornburg nach Schwabach. Am Sonntag, 14. Mai, wird es fortgesetzt auf der Strecke von Schwabach nach Kammerstein, am Feiertag Christi Himmelfahrt von Kammerstein nach Abenberg, am 23. Juli von Abenberg nach Wernfels und am 6. August von Wernfels nach Kalbensteinberg.

Zu einer Pilgertour vom 5. bis 7. Mai lädt das evangelische Bildungswerk Schwabach ein. Auf der Strecke von Nürnberg nach Kalbensteinberg ist man unterwegs mit dem Motto "Meinem Leben auf der Spur". Am Mittwoch, 17. Mai, kann man mit dem Jakobsweg-Nürnberg-Eichstätt-Team (JW-N-EI-Team) von Altdorf nach Eichstätt pilgern. Für Sonntag, 21. Mai, lädt Dekanatsreferent Georg Brigl ein unter dem Motto "Gemeinsam auf eigenen Pfaden" von Schwand bis Allersberg. Vom 16. bis 18. Juni lädt das Evangelische Bildungswerk Schwabach ein zum Einkehrpilgern von Kammerstein nach Heilsbronn.

Für den 21. Juni lädt das JW-N-EI-Team ein zur Pilgerwanderung von Oettingen nach Heidenheim. Am 25. Juni lautet das Motto "Glaube macht sich auf den Weg", wenn evangelische und katholische Gruppen aus Kammerstein, Abenberg und Absberg/Spalt gemeinsam in die Spalatin-Geburtsstadt Spalt pilgern, wo im Nikolausgarten ein Willkommensfest gefeiert wird.

Von Altdorf nach Eichstätt führt der Pilgerweg am 22. Juli zu dem die Pilgerstelle Eichstätt einlädt. Am Jakobustag, 25. Juli, lädt das JW-N-EI-Team ein zur Pilgerwanderung von Allersberg/Polsdorf zur Jakobuskapelle in Kronmühle. Am 27. Juli lädt der Verein Jakobuskapelle Kronmühle ein zur Sternwallfahrt zur Kapelle. Nach dem Pilger-Gottesdienst gibt es Pilgerbrotzeit und Lagerfeuer.

Vom 11. bis 13. August heißt es "Pilgern in reizvoller Landschaft" von Hilpoltstein nach Eichstätt, wozu Pfarrer Michael Thein und Sabine Gilson einladen. Am 27. August geht es "Mit den Mönchen auf dem Goldenen Weg Nürnberg - Schwabach. Dazu lädt Pilgerbegleiterin Tanja Zeller vom der Pilgerherberge Schwabach ein. Zum Saison-Abschluss geht es am 14. Oktober mit dem JW-N-EI-Team von Thalmässing nach Morsbach.

Wir in den Vorjahren steht auch die nächste Saison-Eröffnung schon fest: Am Samstag, 13. Januar, lädt das JW-N-EI-Team ein zum Pilgern von Eysölden über Stauf nach Alfershausen.

Treffpunkte, Uhrzeiten, eventuelle Kosten oder ob eine Anmeldung nötig ist, steht in dem Faltblatt. Informationen gibt es auch bei Kreisheimatpflegerin Eva Schultheiß, Telefon (0 91 77) 2 71, eva@schultheiss-heideck.de, oder bei Richard Herrler, Telefon (0 91 74) 16 89, herrler-hip@t-online.de.

Das Faltblatt liegt in den Rathäusern und vielen Kirchen auf und ist im Landratsamt Roth, im Haus des Gastes in Hilpoltstein und im Informations-Zentrum Harsdorfer Schlösschen im Spalter Ortsteil Enderndorf erhältlich. Im Internet kann man es von der Seite des Landratsamts herunterladen: http://www.landratsamt-roth.de unter LEADER und dann Downloads.

