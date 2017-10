Generationen lernten in Hilpoltstein "ihr" Instrument

Die Musikschule feiert ihr 50-jähriges Bestehen mit vielen Veranstaltungen - vor 50 Minuten

HILPOLTSTEIN - 50 Jahre ist es her, dass sich in Hilpoltstein aus einem hoch motivierten Schulchor erst die Singschule und später die Musikschule Hilpoltstein gegründet hat. Ein halbes Jahrhundert, in dem Generationen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen sich an den verschiedensten Musikinstrumenten erprobt und "ihr" Instrument lieben gelernt haben.

Ob Liebe oder Verzweiflung: Das Erlernen einen Instrumentes ist eine emotionale Angelegenheit. Die Ergebnisse aus 50 Jahren Ausbildung sind ab dem 11. November zu hören. © Musikschule Hilpoltstein



Dieses Jubiläum ist es wert, zu feiern, da sind sich Vorstand, Kollegium und Schulleitung einig. Daher steht das komplette Schuljahr 2017/18 unter dem Motto "50 Jahre Musikschule Hilpoltstein". Viele Veranstaltungen sowie kleinere und größere Konzerte wird es geben.

Das erste Schmankerl, das "Revival-Konzert", findet am Samstag, 11. November, um 19.30 Uhr in der Aula der Grundschule statt. Viele ehemalige ältere und jüngere Musikschüler kommen zusammen und gestalten ein gemeinsames Konzert. Es bietet sich die Gelegenheit zu hören, wie sich so mancher musikalisch weiterentwickelt hat. Dem schließt sich am Wochenende 25./26. November mit dem Vokalensemble ein Konzert mit dem Titel "Lux" an.

Das traditionelle Singen im Advent am Freitag, 15. Dezember, um 19 Uhr im Auhof fehlt ebenso wenig wie die Glühweinhütte am Freitag, 22. Dezember, am Marktplatz.

Neben den monatlichen Schülerbühnen beginnt das neue Jahr 2018 mit einem Konzert der besonderen Art. Am Sonntag, 25. Februar, findet um 16 Uhr in der Stadthalle Hilpoltstein das 3. Music Pur statt – ein Konzert mit nordbayerischen Musikinstituten.

Band-Revival im Kreuzwirtskeller

Das Jubiläums-Festwochenende beginnt am Freitag, 9. März, mit einem Festakt für geladene Gäste, gefolgt von einem "Band-Revival" mit Musik aus dem Rock-Pop-Bereich am Samstag, 10. März, im Kreuzwirtskeller. Abgerundet wird das Jubiläumswochenende mit einem Festkonzert am Sonntag, 11. März, um 16 Uhr in der Stadthalle.

Dem noch nicht genug, hat sich der Festausschuss der Musikschule ein ganz besonderes Highlight für das Jubiläumsjahr ausgedacht. In Kooperation mit den Gymnasien Hilpoltstein und Roth wird das Musical "Shootingstar" einstudiert. Es ist Christines Geschichte auf dem Weg zum Popstar, oder eben doch nicht…?

Premiere im Auhof

Die Premiere findet am Sonntag, 13. Mai, um 18 Uhr im großen Saal des Auhofs statt. Weitere Aufführungen gibt es am Montag, 14. Mai, im Auhof sowie am Mittwoch, 16., und Donnerstag, 17. Mai, jeweils um 19.30 Uhr im Gymnasium in Roth.

Sing- und theaterfreudige junge Leute sind aufgefordert mitzumachen. Nähere Informationen zu allen Veranstaltungen und in Kürze auch zum Musical: www.musikschule-hilpoltstein.de oder im Sekretariat der Musikschule, Tel.: (09174) 49 16 87.