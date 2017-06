Geocaching-Schnitzeljagd durch Spalt ist gestartet

Heimatverein initiierte das Projekt - Alternativ-Teilroute für Rollstuhlfahrer

SPALT - Spalatin und Smartphone – kann das zusammenpassen? Sogar sehr gut! Das beweist die neue, vom Heimatverein initiierte GPS-Schnitzeljagd durch Spalt, die nun freigeschaltet wurde. Beim Geocaching durch die Hopfen- und Bierstadt lässt sich nun auf den Spuren ihres großen Sohnes gehen.

Auch diesen Kasten gilt es zu finden. Foto: Leykamm



Wer sich beeilt, kann zudem auf süffige Belohnung hoffen. Die ersten drei, die das Rätsel knacken, bekommen ein "bieriges Geschenk" der Stadtbrauerei.

Für den Verein eingerichtet hat das Ganze Beiratsmitglied Rudolf Reiber. Seit acht Jahren ist der ehemalige Gymnasiallehrer auf das Erstellen von Geocaches spezialisiert. Das sind Geheimverstecke, die es aufzuspüren gilt. 1711 von ihnen hat er gemeinsam mit seiner Ehefrau bereits installiert.

Im Falle des Spalatin-Caches handelt es sich dabei um ein ganzes Netz solcher Verstecke, das sich über die Altstadt erstreckt. Es nutzt dabei die Stationen des "Spalter Geschichtsweges". Was stimmig ist, denn in den verwinkelten Gassen dieses Weges ist bestimmt auch Spalatin als kleiner Junge einst herumgezogen.

Digitale Schatzsuche

Für die digitale Schatzsuche benötigt wird lediglich ein Smartphone mit Internetverbindung und einem QR-Code-Leser. Los geht es am Rathaus. Die gesamte Wegstrecke beträgt rund zwei Kilometer.

Für Rollstuhlfahrer gibt es auch eine Alternativ-Teilroute. An allen Stationen finden sich Tafeln des besagten Geschichtswegs. Es gilt mit dem Smartphone via GPS nach dem Geocache zu suchen. Hat man ihn aufgespürt, heißt es die darin befindlichen Fragen zu beantworten, um so Ziffern herauszufinden, die am Ende ein Lösungswort ergeben.

So ein Cache-Behälter kann dabei fast alles sein: "von der Filmdose bis zum Pokal", erläutert Reiber. Natürlich darf nicht vergessen werden, sich auch ins virtuelle Logbuch einzutragen.

QR-Code zum Finale

Zum Finale gilt es einen QR-Code zu finden, ihn einzulesen und den Anweisungen zu folgen. Im Internet ist der Geocache mit der Nummer "GC753C" und dem Namen "Auf den Spuren Spalatins" unter www.geocaching.com zu finden.

Das Tolle an der modernen und kostenfreien Schnitzeljagd ist, dass sie den ganzen Tag über durchgeführt werden kann. Das besagte "Loggen" ist allerdings nur von Dienstag bis Sonntag von zehn bis 17 Uhr möglich.

