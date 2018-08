Er ist der Klassiker im Ferienprogramm, auch wenn er nur alle drei Jahre stattfindet: der Spiele-Landkreis „Mini-Roth“, der heuer zum zehnten Mal abgehalten wird und seit seiner Premiere im Jahr 1988 nicht an Faszination verloren hat. Bis zu 300 Mädchen und Buben ab sechs Jahren tummeln sich noch bis zum kommenden Samstag auf dem Gelände der freikirchlichen Gemeinde Ecclesia (ehemaliges TSV-Gelände) in Roth. In den verschiedenen Werkstätten, Betrieben und Ateliers schlüpfen sie unter Anleitung von Handwerksmeistern, Künstlern und Betreuern in die Rolle von Schreinern, Friseuren oder Zeitungsredakteuren.