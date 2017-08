Gestohlenen Pkw entdeckt

Greding: Land Rover aus Italien an der Rastanlage sicher gestellt - vor 6 Minuten

GREDING - Bei einer Kontrolle am Mittwochmorgen an der Autobahn-Rastanlage Greding entdeckten Fahnder der VPI Feucht einen zuvor in Italien gestohlenen Land Rover Evoque.

Symbolbild. © NN



In dem Auto, das mit einem Ausfuhrkennzeichen zugelassen war, saßen ein Mann und ein Kind. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs erkannten die Beamten Hinweise, die auf ein "umfrisiertes" Fahrzeug hindeuteten. Eine genaue Untersuchung ergab, dass der Pkw am 26. Juli in Italien als gestohlen gemeldet worden war. Das Auto wurde von der Polizei sichergestellt.

Ob der Besitzer das Fahrzeug gutgläubig erworben hat, müssen die weiteren Ermittlungen klären, die von der zuständigen Kriminalpolizei geführt werden.

hiz