Gesundheitsamt Roth zieht ins Sparkassengebäude

Nach 30 Jahren platzt das Landratsamt aus allen Nähten — Erste Neubaupläne für die Kfz-Zulassungsstelle - vor 3 Stunden

ROTH - Die ersten Kisten sind schon gepackt, aber der große Umzug steht erst in der letzten Maiwoche an. Das Gesundheitsamt für den Landkreis Roth und die Stadt Schwabach verlegt sein Domizil – vorübergehend – an den Rand der Rother Innenstadt.

In das Sparkassengebäude an der Allersberger Straße in Roth zieht in zwei Wochen das Gesundheitsamt ein. Foto: F.: Scherbel



Wo früher Sparkassenkunden ihre Geldgeschäfte erledigten, ist künftig das Gesundheitsamt zuhause (keine Angst, der Sparkassen-SB-Bereich bleibt erhalten). Zumindest für die nächsten drei bis vier Jahre, so prognostiziert Klaus Pechler, der Leiter für Personal und Organisation am Landratsamt, zieht die Behörde mit ihren 25 Mitarbeitern vom Weinbergweg 10, also von der direkten Nachbarschaft zum Landratsamt, in das frühere Sparkassengebäude in der Allersberger Straße.

Dort werden die Büroräume im Erd- und ersten Obergeschoss angemietet und sind ab Dienstag, 6. Juni, für den Publikumsverkehr geöffnet. Die Schalterhalle soll als Foyer dienen.

Grund für den Umzug ist, dass das Landratsamt "aus allen Nähten platzt", wie es der Chef des Gesundheitsamtes, Dr. Fritz Oberparleiter, griffig formuliert. Und Klaus Pechler ergänzt: Seit dem Einzug des Landratsamtes in das ehemalige und umgebaute Krankenhaus im Jahr 1986 seien "verschiedene neue Aufgaben dazugekommen", außerdem wurden Gesundheits- und Veterinäramt erst Mitte der 90-er Jahre an den Landkreis übertragen. "Aber die Räume wurden nicht mehr."

Eine Vergrößerung sei also notwendig. Das Landratsamt, das "herrlich gelegen ist" und bei der Bevölkerung "verwurzelt", wolle man nicht verändern, aber man suche "eine schöne Lösung" — möglicherweise mit einem zusätzlichen Neubau in der Nähe. Bis es aber so weit ist, müsse eine Übergangslösung gefunden werden. Und da stieß die Landkreisverwaltung denn auch schnell auf das gegenüber- liegende Gesundheitsamt.

"Irgendjemand muss ja umziehen", kommentiert Dr. Oberparleiter die Entscheidung, dass sein Amt betroffen ist. "Und wir sind eben eine kompakte Einheit." Sowohl vom Platzangebot (rund 300 Quadratmeter haben er und seine Mitarbeiter auch künftig) als auch von der Erreichbarkeit her könne er sich nicht beschweren. Außerdem gebe es künftig den "großen Vorteil, dass das Erdgeschoss komplett barrierefrei zugänglich ist". Übrigens: Die Dienststelle des Gesundheitsamtes in Schwabach bleibt unverändert bestehen.

Und wer soll, wenn die Schreibtische endgültig leergeräumt und im Umzugswagen verstaut sind, in die leer werdenden Räume im Weinbergweg einziehen? "Der Platz wird dann frei für Mitarbeiter aus dem Hauptgebäude", so viel verrät Pechler schon mal.

Und in einem dereinst möglichen Neubau, über den ja noch lange nicht entschieden sei, könne vielleicht die Zulassungsstelle ein neues Zuhause finden. Denn die ist laut Pechler "stark frequentiert". Bisher ist sie — mit externem Zugang — im Keller des Landratsamtes untergebracht. Pechler: "Dafür suchen wir nach einer schöneren Lösung."

