Gmünd ist bereit für die Zukunft

Minister Joachim Herrmann sprach von "phänomenaler Entwicklung" des Ortes - vor 12 Minuten

GEORGENSGMÜND - Am Samstagvormittag wurde in der Rezatgemeinde die siebte Auflage der geoMesse eröffnet. Bei der Gewerbeschau, die alle vier Jahre stattfindet, zeigten am Wochenende über 200 Aussteller aus Gmünd und Umgebung ihre Leistungsfähigkeit. Die Schirmherrschaft für die Veranstaltung übernahm der Bayerische Innenminister Joachim Herrmann, den Bürgermeister Ben Schwarz neben zahlreichen weiteren Ehrengästen aus der Bundes-, Landes- und Kommunalpolitik bei der Eröffnung begrüßen durfte.

ANDREAS REGLER