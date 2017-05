Göggelsbuch: Besoffen am Steuer

Parkplatz an der A 9: 67-jähriger Kraftfahrer mit 0,8 Promille erwischt - vor 51 Minuten

GÖGGELSBUCH - Im Rahmen einer Großkontrolle in der Nacht zum Freitag am Autobahnplatz Parkplatz an der A 9 bei Göggelsbuch wurde ein 47-Jähriger Pkw-Fahrer aus dem Kosovo erwischt, der trotz Fahrverbots am Steuer seines Pkws saß.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde von dem Kosovaren eine Sicherheitsleistung erhoben sowie sein Führerschein sichergestellt.

Am frühen Freitagmorgen bemerkten die Beamten dann an einem 67-Jährigen Fahrer eines Kleintransporters deutlichen Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von knapp 0,8 Promille. Die Weiterfahrt wurde daraufhin durch Sicherstellung der Fahrzeugschlüssel unterbunden.

Crystal im zweistelligen Bereich schmuggelte ein 17-Jähriger aus dem Nürnberger Land von Tschechien nach Deutschland. © TK



Den Fahrer erwarten ein Bußgeldbescheid samt Punkten in Flensburg und Fahrverbot.

hiz