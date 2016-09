Göggelsbuch: Pkw ging nach Unfall in Flammen auf

Insassen konnten sich selbst aus brennendem Auto befreien — 6000 Euro Schaden - vor 2 Stunden

GÖGGELSBUCH - In der Nacht zum Montag geriet ein Auto in Brand, das kurz vorher von der A 9 bei Göggelsbuch abgekommen und in einem angrenzenden Waldgebiet gelandet war.

Dieser Pkw brannte bei Göggelsbuch völlig aus, die Insassen konnten sich aber rechtzeitig in Sicherheit bringen. © Foto: Feuerwehr Hilpoltstein



Der Wagen fing nach kurzer Zeit Feuer. Der 25-jährige Fahrer aus Erlangen und dessen Beifahrerin konnten sich aus dem brennenden Wagen befreien.

Beide wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Helfer der Freiwilligen Feuerwehr Hilpoltstein konnten ein Übergreifen der Flammen auf das Waldgebiet verhindern.

Die Fahrbahn war wegen der Rauchentwicklung und Löscharbeiten für zirka eine Stunde voll gesperrt. Der Schaden beläuft sich nach Auskunft der Verkehrspolizei Feucht auf zirka 6000 Euro.

hiz