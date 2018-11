Gospelchor mit Sounds, die unter die Haut gehen

Der Golden Gospel Choir mit Oliver Schott stimmte auf dem gut besuchten Rother Christkindlesmarkt zwei Stunden lang auf den Advent ein - vor 24 Minuten

ROTH - "All right, it’s christmas time!" Mit diesen Worten – und das im besten amerikanischen Slang – läutete Oliver Schott mit dem Golden Gospel Choir aus Nürnberg die Weihnachtszeit am Rother Marktplatz stimmungsvoll ein. Volle zwei Stunden verwöhnte er die Zuhörer mit weihnachtlichen "Sounds", die so richtig unter die Haut gingen und zumeist nur aus amerikanischen Filmen bekannt sind. Den Gästen des Rother Christkindlesmarktes hat der Auftritt jedenfalls gefallen – der Marktplatz war gut besucht wie lange nicht mehr.

„All right, it‘s christmas time.“ Oliver Schott und der Golden Gospel Choir versprühten Weihnachtsflair. Foto: F.: Marco Frömter



Stimmgewaltig präsentierte sich Oliver Schott und animierte mit einem bunten Reigen bekannter Weihnachtslieder sein Publikum zum Mitsingen, mit den Fingern zu schnippen und sich zu den sanften, aber sehr klangintensiven Liedern zu bewegen.

"White Christmas", "Silent night" oder "Oh holy christmas" waren nur einige der Stücke, die er zusammen mit dem Golden Gospel Choir zum Besten gab. In traditioneller Gospel-Robe und mit den typisch wiegenden Bewegungen versprühte Schott einen speziellen Hauch amerikanischer Vorweihnachtsstimmung in der Kreisstadt.

Seit 20 Jahren steht Oliver Schott bereits auf der Bühne. Doch von Routine ist keine Spur zu sehen. Seine Auftritte haben auch Bürgermeister Ralph Edelhäußer bereits vor vielen Jahren begeistert: "Wir denken schon seit fünf Jahren darüber nach, den Golden Gospel Choir nach Roth zu holen", erklärte das Stadtoberhaupt. Allerdings sei ein solches Konzert bisher an den Kosten gescheitert. "Da der Christkindlesmarkt dieses Jahr drei Wochen dauert, benötigten wir natürlich ein Highlight für den ersten Samstagabend des Marktes." Für Edelhäußer war klar: "Jetzt oder nie."

Der Auftritt von Oliver Schott in Roth war gleichzeitig das Auftaktkonzert für seine "X-Mas Tour 2018". Insgesamt gibt er mit seinem Chor noch bis zum 26. Dezember knapp 20 Konzerte, die ihn bis nach München führen werden. "Der Auftritt am Weihnachtsmarkt bricht alle Rekorde", freute sich Edelhäußer. Sämtliche Mühen und Anstrengungen hätten sich deshalb gelohnt.

Nach stolzen 35 gesungenen Weihnachtsliedern verabschiedeten sich Schott und sein Chor aus Roth unter großem Beifall: "Wir hoffen, dass wir euch auf Weihnachten einstimmen konnten."

