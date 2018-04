Greding: Fahrer von der Sonne geblendet

Pkw mit fünf Insassen landet im Acker - vor 1 Stunde

GREDING - Weil ihn die Sonne blendete, kam ein 29-Jähriger am Samstagabend mit seinem Pkw von der Straße ab und landete im Acker.

Der Gredinger war gegen 19.20 Uhr mit seinem Pkw auf der Kreisstraße RH 31 zwischen Kraftsbuch und Esselberg unterwegs. Weil die Sonne tief stand und ihn blendete, kam der Fahrer kurz nach Kraftsbuch nach rechts auf das Bankett, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr die dortige Böschung hinunter.

Der Wagen überschlug sich und blieb in einem Acker stehen. Der Fahrer sowie seine vier Beifahrer im Alter zwischen 15 und 18 Jahren wurden leicht verletzt und in die Krankenhäuser Roth, Kösching und Eichstätt gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von 6000 Euro.

