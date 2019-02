Greding: Guten Abend und Helau, dieser Abend wird die Schau

Prunksitzung der Gredonia mit überragendem Programm — Prinzenpaar verteilte Orden — "Das Eich" als entspannter Franke

GREDING - In Hochstimmung präsentierten sich in der Prunksitzung der Gredonia nicht nur die Gredonianer, sondern auch das närrische Publikum, das weit über Mitternacht hinaus feierte.

Mit ihm ging so richtig die Post ab: Bauer Eugen aus Unterfranken sorgte dafür, dass kein Auge trocken blieb. Foto: Fotos: Josef Sturm



"Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, um euch einen schönen Abend zu bereiten", rief Präsident Alexander Hill dem Narrenvolk zu. Mit launigen Worten führte er durchs rund sechsstündige Programm, kündigte die glanzvollen Auftritte der Akteure an und hieß die zahlreichen Ehrengäste, darunter Landrat Herbert Eckstein, Bürgermeister Manfred Preischl und dessen Stellvertreter Oswald Brigl sowie zahlreiche Senatoren und Ehrenmützenträger willkommen.

Nachdem der Präsident mit Anekdoten aus dem Narrenspiegel bereits zum Auftakt für Gaudi beim Volk gesorgt hatte, heizten die Original Allersberger Flecklashexen mit ihrem furiosen Tanz das närrische Treiben weiter an. Die Band "Just Fun" tat das ihrige mit schmissiger Tanzmusik, Stimmungsliedern und Schunkelrunden, damit alle richtig Spaß hatten. Mit ihrer "Monsterparty begeisterte die Kindergarde, ehe der glanzvolle Einzug der Gredinger Regenten folgte. Mit "Guten Abend und Helau, dieser Abend wird die Schau…" hieß ihre Lieblichkeit, Prinzessin Christina ihre Untertanen willkommen.

Ordensverleihungen an Senatoren und Ehrengästen durften natürlich nicht fehlen, ehe die Prinzengarde ihren Marschtanz präsentierte. Einen Unikat-Orden hatte Landrat Herbert Eckstein für Egon Reinhard und Alex Hill parat, die jeweils fünf Mal den Landkreis-Seniorenfasching moderierten und ein dreifaches Gredonia Helau stimmte er auf alle an, die "den Fasching in der Schwarzachstadt so herrlich machen". Ferner übergab Bürgermeister Preischl eine Spende der Stadt.

Auch Tanzmariechen Laura Preischl beendet ihre Tanzkarriere, bleibt dem Verein aber erhalten.



Etwas Wehmut kam auf, als der Präsident verkündete, dass die Tanzmariechen Lena-Maria Lehr und Laura Preischl, die zuvor mit ihren Solotänzen brillierten, ihre tänzerische Laufbahn beenden. Sie bleiben aber weiter dem Verein treu, freute er sich. Nach Afrika entführte der Schautanz der FG Beilngries, ehe der erste Stargast des Abends, "Das Eich" als entspannter Franke und gnadenloser Kindskopf mit seinen Erlebnissen dafür sorgte, dass kein Auge trocken blieb. Den Saal zum Brodeln brachte schließlich Bauer Eugen aus Unterfranken mit seiner "Uraufführung".

Lautstark ging es zu bei der Vorstellung der Peitschen knallenden Gredinger Pumpernickel und für ein majestätisches Bühnenbild sorgten die zahlreichen Abordnungen mit ihren Prinzenpaaren. Eine wahre Augenweide waren der Marschtanz und die fantastisch getanzte Show "Die Erde lebt" der Prinzengarde des Rother Carneval Vereins und gelungen die Lichtshow von "Light & Pois" vom Schwander Carnevalsclub.

Einen Höhepunkt gab es zum Abschluss der Prunksitzung der Gredonia: die Excellente Show der „Members of Dance“.



Die Feier neigte sich dem Höhepunkt, als die Gredonia-Spotlights mit ihrer Show ins Reich der Pharaonen entführten und damit einen Glanzpunkt des gelungenen Abend setzten. Stolz zeigte sich Präsident Alex Hill auf die Aushängeschilder der Gredonia, während Bürgermeister Preischl kräftig mitfieberte. "Es ist alles präpariert für das große Finale" rief Hill dem Narrenvolk zu. Ehe schließlich alle Akteure auf der Bühne das großartige Event feierten, setzten die Gewinner des großen Preises der Faschingsakademie "Members of Dance" aus Gründegernbach mit einer akrobatischen Darbietung des Klassikers "Julia & Romeo" einen glanzvollen Schlusspunkt..

JOSEF STURM