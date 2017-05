Greding: Kradfahrer schwer verletzt

GREDING - Bei einem Unfall am Sonntagnachmittag bei Greding wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt.

Ein 22-Jähriger aus dem Landkreis Eichstätt war mit seinem Pkw auf der Straße von Attenhofen in Richtung Birkhof gefahren. Nachdem er die Kreisstraße 37 überquert hatte, wendete er und wollte wieder in Richtung Attenhofen zurückfahren.

Beim erneuten Überqueren der Kreisstraße übersah er allerdings einen 55-jährigen Leichtkraftradfahrer. Dieser prallte ungebremst in den Pkw des 22-Jährigen. Der Zweiradfahrer wurde in ein angrenzendes Feld geschleudert, wo er schwer verletzt liegen blieb.

In die Klinik

Er wurde durch den Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 11 000 Euro.

