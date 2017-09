Greding: Mädchen mit Auto angefahren

Die etwa 15-Jährige soll sich bei der Polizei melden - vor 1 Stunde

GREDING - Ein Mädchen, das von einem Auto angefahren wurde und danach weglief, soll sich bei der Polizei melden.

Symbolbild. © NN



Am Dienstag um 13.30 Uhr musste eine 47-jährige Frau mit ihrem Auto in Greding in der Industriestraße wegen eines abgestellten Baustellen-Lkw anhalten. Als sie mit ihrem Auto ein paar Meter zurücksetzte, bemerkte sie plötzlich, dass sie ein Mädchen hinter ihrem Fahrzeug leicht anfuhr. Das Mädchen sei sofort davongelaufen, teilte die Fahrerin der Polizei mit. Ob die etwa 15-Jährige Verletzungen erlitten hat, konnte sie nicht sagen.

Das unbekannte Mädchen wird gebeten, sich bei der Polizei, Telefon (0 91 74) 47 89 0, zu melden.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.